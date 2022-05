Veto gegen NATO-Erweiterung : Erdogan, der Türhüter

Es hätte ein historischer Augenblick werden sollen, doch der fiel ins Wasser. Am Mittwochmorgen, früh um acht, reichten die Botschafter Finnlands und Schwedens die Aufnahmeanträge ihrer Länder ein, persönlich bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Danach kam der Nord­atlantikrat zusammen, um über das weitere Verfahren zu entscheiden: 29 Staaten waren dafür, Beitrittsverhandlungen einzuleiten, ein Land war dagegen – die Türkei. Recep Tayyip Erdogan hatte Ernst gemacht mit seiner Drohung, den Prozess zu blockieren. Der türkische Präsident fordert Sicherheitsgarantien und die Aufhebung von Exportrestriktionen gegen sein Land, bevor er zustimmen will.

Die Diplomatie war darauf nicht gut vorbereitet. Noch am Sonntag, als sich die Außenminister in Berlin trafen, hatte es aus der Bundesregierung geheißen, man tue gut daran, die türkischen Forderungen zu ignorieren. Ankara werde den Prozess schon nicht aufhalten und erst im Ratifizierungsverfahren seine Einwände geltend machen. Dem könne man entgegenwirken, indem man die Ratifizierung beschleunige und so Druck aufbaue. Deutschland wollte das erste Land sein, dass seine Urkunde ausfertigt und in Washington hinterlegt. Und so beschloss das Bundeskabinett seine Zustimmung zur Unterzeichnung des Beitrittsprotokolls schon eine Stunde nachdem der Antrag eingegangen war. Unfreiwillig komisch wirkte das. Denn solange Ankara sich querstellt, gibt es gar kein Protokoll, nicht mal Verhandlungen darüber.

Ignorieren kann man Erdogan nicht mehr

Jetzt ist der Ärger groß über Erdogan, weil er das Bündnis für alle sichtbar gespalten hat. In den Kulissen hat die Suche nach einer Lösung begonnen. Nicht ganz klar ist, was Ankara genau fordert. Soll nur Schweden sein Waffenembargo aufheben, das es 2019 nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien verhängt hatte – oder geht es auch um die Verbündeten, Deutschland etwa oder Amerika? Reicht es Erdogan, wenn die Regierungen in Helsinki und Stockholm einmal täglich die PKK als Terrororganisation verurteilen – oder fordert er die Auslieferung von Politikern der kurdisch-syrischen Volksmiliz YPG? Klar ist nur: Ignorieren kann man Erdogan jetzt nicht mehr. Zumal sich die Allianz vorgenommen hat, die „Grauzone“ so klein wie möglich zu halten, in der Finnland und Schweden noch nicht unter die kollektive Sicherheitsgarantie der Allianz fallen.

Bei der NATO sind viele, eigentlich alle von Erdogans Vetodrohungen überrascht worden. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass der türkische Präsident sich querstellt und den Zusammenhalt der Allianz gefährdet. Die Türkei ist immer mehr in eine Sonderrolle hineingerutscht, was zu Fragen führte: Will sie überhaupt noch zur Allianz gehören? Oder sieht Erdogan nicht vielmehr Putin als bevorzugten Verbündeten? Um das zu verstehen, muss man etwas weiter in die Geschichte zurückgehen. Denn der Wendepunkt im Verhältnis zwischen der Allianz und ihrem südöstlichsten Partner lässt sich genau bestimmen: Es war die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016.

Da versuchten Teile des türkischen Militärs, Erdogan und seine Regierung zu stürzen. Die Putschisten donnerten im Tiefflug mit Kampfflugzeugen über Ankara hinweg, sie feuerten Raketen auf das Parlament und auf den Präsidentenpalast. Der Hausherr wurde an seinem Urlaubsort in Marmaris von dem Coup überrascht. Er entkam gerade noch rechtzeitig, bevor eine Spezialeinheit ihn festnehmen konnte. Während er mit seiner Präsidentenmaschine zurück nach Istanbul flog, wäre er beinahe von zwei F-16-Jagdflugzeugen der Putschisten abgefangen worden. Der Pilot schaltete das Licht an Bord aus, änderte den Flugcode und behauptete über Funk, dass es sich um eine Linienmaschine handelte. Vielleicht hat nur das Erdogan das Leben gerettet. Als er am frühen Morgen in Istanbul landete und vor einer jubelnden Menschenmenge sprach, war klar, dass der Putsch gescheitert war.