Somalia : Ein Machtvakuum zugunsten des Terrors

Bei den letzten Wahlen 2017 hatte sich noch Zuversicht breit gemacht. Auch damals wurde getrommelt und in die Luft geschossen, allerdings aus Freude über den Wahlsieg des heutigen Präsidenten. Der heute 58 Jahre alte Farmaajo erschien vielen als der richtige Mann, um die Korruption unter seinem Vorgänger zu beenden, einen Staatsapparat aufzubauen und für Ruhe zu sorgen.

Doch von Beginn an schien klar, dass dies kein leichtes Unterfangen sein würde. Somalia wird seit Jahrzehnten von Bürgerkrieg, Clanrivalitäten und Terror erschüttert. Im Index der fragilsten Staaten der Welt lag das Land im vergangenen Jahr auf Rang Zwei, hinter Jemen und vor Südsudan. Die Zentralregierung in Mogadischu hat über den Rest des Landes wenig Kontrolle. Es toben Machtkämpfe mit den Bundesstaaten, insbesondere mit Jubaland und Puntland, in die auch Nachbarländer wie Kenia verwickelt sind. Mächtige Clans spielen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Zusätzlich nutzt die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab das Land als Rückzugs- und Rekrutierungsgebiet, verübt regelmäßig Anschläge.

Vier Jahre später jedoch gibt es Kritik, die Spannungen im Land hätten sich unter dem neuen Präsidenten sogar verstärkt. Vertreter der Bundesstaaten werfen ihm vor, den Staat zentral steuern zu wollen. Somalia hat weiterhin nur eine provisorische Verfassung. Die Sorge ist nun groß, dass verschiedene Gruppen das Machtvakuum für die eigenen Zwecke nutzen. Al-Shabaab freue sich darüber, sagt ein früherer Sicherheitsberater. „Das ist ein Versagen des Präsidenten, der politischen Elite und der internationalen Gemeinschaft. Sie hatten keinen Plan B.“

Washington ist „tief besorgt“

Die Terrororganisation scheint tatsächlich bereits ihre Angriffe zu verstärken: Am vergangenen Samstag sprengte sich ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto in der Nähe des Präsidentenpalasts in die Luft. Am Sonntag zuvor detonierte eine Bombe in der Nähe der Stadt Dhusamareeb. Dort hatte das Krisentreffen zu den Wahlen stattgefunden. In der Woche davor war ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug vor einem bekannten Hotel in der Nähe des Flughafens von Mogadischu explodiert. Während stundenlangen Gefechten starben zehn Menschen, 20 wurden verletzt. Zu den Opfern gehörte ein früherer General.

Wie es weitergeht, ist nun völlig offen. Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums teilte mit, die Vereinigten Staaten seien „tief besorgt“ und forderten „sofortige Wahlen“. Weitere Verzögerungen erhöhten die Instabilität in der ganzen Region. Die amerikanische Regierung hat ihre Truppen zu Beginn des Jahres aus Somalia abgezogen.

Die somalischen Oppositionsparteien teilten mit, Regierung und Parlament nicht anzuerkennen. Stattdessen solle ein nationaler Rat bestehend aus Abgeordneten, Oppositionsführern und Zivilorganisationen die Staatsführung übernehmen. Der Staatspräsident hingegen zeigt keinen Rückzugswillen. Eine Regierung ohne Legitimation ist unterdessen nur eines von vielen Themen in Somalia. Abgesehen von der Corona-Pandemie haben die Somalier mit den Folgen einer Heuschreckenplage und einer schweren Dürre zu kämpfen. Zigtausende Menschen mussten ihre Heimatorte verlassen und leben jetzt in Flüchtlingslagern.