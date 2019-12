Vertreibung in Nordsyrien : Flucht vor Erdogans Truppen

In Nordsyrien mussten Christen vor der Terrormiliz IS fliehen. Dort leben nun Menschen, die dem Angriff des türkischen Militärs entkommen wollten. Sie sind Vertriebene in der Heimat Vertriebener.

Tell Nasri ist ein Nest in Nordsyrien. Es steckt noch in einer anderen Zeit. Die Gassen sind Schotterpisten, die Menschen leben in geduckten Häusern, manche davon sind noch aus Lehm. Hirten treiben ihr Vieh über die Äcker.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



An diesem gottverlassenen Ort hat die Weltpolitik die Wege eines Mannes und eines kleinen Jungen gekreuzt, die einander in friedlicheren Zeiten wahrscheinlich nie begegnet wären. Der Mann heißt Emanuel, und für ihn ist Tell Nasri ein Albtraum.

Emanuel ist Mitte dreißig, er ist in der Gegend aufgewachsen. Er sitzt niedergeschlagen auf einem Trümmerhaufen und blickt zur Ruine der Kirche der Jungfrau Maria. An Weihnachten oder für Hochzeiten war er oft hier. Er erzählt von alten Zeiten, seine Geschichten handeln vom Sommer und von den Eisverkäufern, die hier an der Kirche früher, von Kindern umringt, gute Geschäfte machten. Emanuel ringt um Fassung, er krempelt den Ärmel hoch und streckt den Arm vor: Er hat Gänsehaut.