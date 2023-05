Israel ist ein Land, in dem Geheimnisse gut bewahrt werden. Manchmal liegen sie in Aktenmappen verborgen in Archiven, unzugänglich für die Öffentlichkeit. Manchmal stecken sie im Boden, von Gras und Bäumen überwuchert. Aber gelegentlich kommen sie dennoch ans Tageslicht. Forscher geraten durch Zufall oder Unaufmerksamkeit der Archivare an bestimmte Dokumente. Oder die Natur selbst trägt dazu bei, sie aufzudecken.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Seit mehreren Jahren ist Israel verstärkt von Waldbränden betroffen. Bei einem dieser verheerenden Feuer brannte im August 2021 tagelang ein riesiges Gebiet westlich von Jerusalem. Als die Brände gelöscht waren, blieben zahlreiche Baumstümpfe zurück, vor allem von Pinien. Dadurch kam aber noch etwas anderes zum Vorschein: Überreste alter Landschaftsterrassen. Ackerbauern hatten sie vor Jahrhunderten an den Hängen angelegt. Die Terrassen und die Wälder, die später über ihnen gepflanzt wurden, bezeugen aber auch eine wesentlich jüngere Geschichte. Eine, die bis heute umstritten ist und die für viele nicht vergangen ist, sondern bis in die Gegenwart reicht: die Nakba.