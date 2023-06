Aktualisiert am

Hunderttausende haben zuletzt in Warschau gegen die „Lex Tusk“ der nationalkonservativen PiS-Regierung demonstriert. Nun bekommt sie auch Gegenwind aus Brüssel.

Gegner der „Lex Tusk“ demonstrieren am 4. Juni 2023 in Warschau. Bild: Imago

Die EU-Kommission geht wegen eines neuen Gesetzes gegen die nationalkonservative Regierung in Polen vor. Der exekutive Vizepräsident Valdis Dombrovskis sagte am Mittwoch in Brüssel, man habe ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der umstrittenen Untersuchungskommission zu „russischer Einflussnahme“ seit 2007 eingeleitet.

Das Gesetz würde es einer von der Regierung eingesetzten Kommission ermöglichen, Politiker von Wahlen auszuschließen. Aus der Sicht der Opposition und vieler unabhängiger Kritiker richtet es sich gegen den Oppositionsführer Donald Tusk und wird daher auch „Lex Tusk“ genannt. Ende des Jahres werden das Abgeordnetenhaus und der Senat neu gewählt, ein Regierungswechsel erscheint nach aktuellen Umfragen möglich.

Staatspräsident Andrzej Duda hatte das mit der Mehrheit der PiS-Partei und ihres Koalitionspartners beschlossene Gesetz am 29. Mai unterzeichnet. Zwar beauftragte er das Verfassungsgericht mit einer Prüfung, doch kann es in der Zwischenzeit angewendet werden.

EU-Justizkommissar Didier Reynders hatte schon vorig Woche „besondere Besorgnis“ geäußert. „Es ist unmöglich, so ein System zu haben, und nicht gegen eine Verwaltungsentscheidung vor einem unabhängigen Richter klagen zu können“, befand Reynders. Er teilte dies dem polnischen Europaminister mit und bat diesen um weitere Auskünfte und Unterlagen zum Gesetzgebungsverfahren.

Mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens hat die Kommission dies nun formalisiert und mit einer Frist von zwei Monaten versehen. Anschließend kann sie Polen zu Änderungen auffordern. Falls das Land dem nicht hinreichend nachkommt, kann sie Klage beim Europäischen Gerichtshof erheben. Der hat bisher bei allen Klagen, die Justizreformen in Polen betreffen, zugunsten der EU-Kommission entschieden und teilweise drastische Strafzahlungen angeordnet.