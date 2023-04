Kaum ist der deutsche Botschafter in Tschad, Gordon Kricke, gut in Berlin angekommen, wurde schon die Botschafterin Tschads in Deutschland ins Auswärtige Amt einbestellt. Dort wurde Mariam Ali Moussa am Dienstagmittag mitgeteilt, dass sie Deutschland innerhalb von 48 Stunden verlassen muss. Es war die Reaktion auf die „unbegründete Ausweisung unseres Botschafters in Tschad“, wie das Auswärtige Amt mitteilte. „Wir bedauern, dass es dazu kommen musste.“

Warum es überhaupt dazu kam, dass der deutsche Botschafter seinen Posten verlassen musste, ist schnell erklärt: Die Regierung in Tschad war offensichtlich seiner kritischen Äußerungen überdrüssig. Seinem Pochen auf Menschenrechte und einer Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. Wie Medien in Tschad berichten, ist der deutsche Botschafter wegen seiner „unhöflichen Haltung“ zur Persona non grata erklärt worden. Er habe mehrfach Bedenken über die Art und Weise geäußert, wie die Regierung unter dem Interimspräsidenten Mahamat Idriss Déby den Übergang zu demokratischen Wahlen hinauszögere.