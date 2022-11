Dritte Kandidatur : Trumps verbrannte Erde

Die große Trump-Show hätte der amerikanischen Demokratie erspart werden können. Ein Republikaner dürfte sich am Dienstagabend, als der frühere Präsident in Florida seine Kandidatur für 2024 ankündigte, an die dunklen Tage des Januars 2021 erinnert haben. Damals hatte es Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, in der Hand, die politische Karriere Donald Trumps ein für alle Mal zu beenden. Hätte er den Mut aufgebracht, Trump, den er für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich machte, im Impeachment-Prozess zu verurteilen, hätte der Senat ihn für öffentliche Ämter disqualifiziert.

McConnell entschied sich dagegen – aus Sorge um die „Grand Old Party“. Er traute Trump zu, seine eigene Partei zu gründen und das konservative Lager zu spalten. Trump tat dies auch so: Er gründete eine Sekte innerhalb der GOP. Die ist zwar derzeit nicht mehrheitsfähig, doch geben 30 Prozent der republikanischen Wähler an, in erster Linie Trump zu unterstützen – ein Faktor, an dem die Partei nicht vorbeikommt. Die demokratischen Institutionen haben den vier Jahren seiner Präsidentschaft zwar standgehalten. Eine Institution aber hat er geschleift: die GOP. Gegenkandidaten in den Vorwahlen 2024 kommen womöglich an Trump, nicht aber am Trumpismus vorbei.

Die Basis liebt das Original

Wird Trump wieder, wie 2016, jeden Rivalen niederwalzen? Die Mehrheit der Trump-Basis liebt das Original. Einige können aber durchaus der Idee eines Trumpismus ohne Trump etwas abgewinnen. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hätte die besten Chancen, die Bewegung zu kapern: Er ist ebenso populistisch wie Trump, aber nicht so erratisch. Das macht ihn für die Ideologen innerhalb der Bewegung attraktiv, die an Trumps fehlender Kohärenz verzweifelten.

Der ehemalige Präsident spürt, dass er die Kontrolle über seine Bewegung zu verlieren droht. Er hat den Republikanern den sicher geglaubten Wahlsieg verdorben. Seine extremistischen Kandidaten, die sich hinter der Leugnung des Wahlergebnisses versammeln mussten, gleichsam als Loyalitätsbekundung zu ihrem Anführer, waren für die unabhängigen Wechselwähler nicht wählbar. DeSantis hat mit seinem triumphalen Erfolg indes gezeigt, welches Potential der Rechtspopulismus weiterhin hat, wenn er ohne Verschwörungstheorien auskommt.

Für Trump geraten die Dinge ins Rutschen: Abgeordnete und Senatoren wenden sich ab. Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner haben ihn wissen lassen, dass sie nicht noch einmal Teil seiner Kampagne sein wollten. Und die Medien des Murdoch-Konzerns, lange eine wichtige Stütze Trumps, lassen ihn fallen. Seinem Auftritt in Mar-a-Lago fehlte denn auch jedes Momentum. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass es Trump noch einmal gelingt, eine Dynamik zu entfalten.

Es geht nun in die Entscheidungsschlacht, in der nicht nur die Zukunft der GOP auf dem Spiel steht. Eine zweite Amtszeit Trumps wäre eine ganz andere Herausforderung für die Verfassungsordnung: Gewählt würde ein Mann, der gezeigt hat, dass er gewillt ist, sich nicht an die demokratischen Regeln zu halten. Und der offen ausspricht, dass er es wieder tun würde.