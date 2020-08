Libanon : Verletzte und große Schäden nach Explosion in Beirut

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Bild: AFP

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Andere Quellen berichten von zwei Explosionen. Nach Aussage des libanesischen Gesundheitsministers Hamad Hassan wurden sehr viele Menschen verletzt. Zudem gebe es hohen Sachschaden, zitierte der Fernsehsender LBC Hassan.

Augenzeugen-Berichten und Sicherheitskreisen zufolge ereignete sich die Explosion in dem Teil des Hafens der Hauptstadt, wo sich Lagerhäuser befinden. Die Wucht der Explosion ließ Fenster bersten und drückte Türen ein, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Über der Stadt stieg eine große Rauchwolke auf. Ein AP-Fotograf in der Nähe des Hafens sah Verletzte am Boden liegen und im Stadtzentrum Verwüstungen.

Das libanesische Rote Kreuz bestätigte die Explosion auf Twitter. Rettungskräfte seien unterwegs. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In den sozialen Netzwerken hieß es unter Berufung auf den Gesundheitsminister, ein Schiff mit Feuerwerkskörpern sei im Hafen explodiert. Einige örtliche Fernsehsender berichteten, die Explosion habe sich in einem Bereich des Hafens ereignet, in dem Feuerwerkskörper gelagert wurden.

Zuvor hatten Protestierende aus Wut über Stromabschaltungen versucht, das Energieministerium zu stürmen. Vor dem Gebäude kam es zu Rangeleien mit Einsatzkräften und die Demonstranten kündigten eine Sitzblockade an.