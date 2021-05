Unklare Lage in Großbritannien : Verhindert die indische Mutante den letzten Öffnungsschritt?

Die britische Regierung verstärkt ihre Bemühungen gegen die Ausbreitung der sogenannten indischen Mutante. Besonders in den Blick geraten sind nun Bürger, die eine Impfeinladung bisher ausgeschlagen haben. Gesundheitsminister Matt Hancock machte öffentlich darauf aufmerksam, dass fast alle, die in der stark betroffenen Stadt Bolton mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus liegen, in den vergangenen Wochen Aufforderungen zum Impfen erhalten und nicht wahrgenommen hätten. In 86 Kommunen und Stadtteilen sind mittlerweile jeweils mehr als fünf Fälle mit der Variante B.1.617.2. registriert worden. Im mittelenglischen Bolton und einem Nachbarbezirk ist sie dominant geworden. Insgesamt wurden bis Dienstag 2323 Fälle der Variante gemeldet.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Die Sorge um eine weitere Verbreitung der neuen Variante droht inzwischen den letzten, für den 21. Juni geplanten Öffnungsschritt zu verzögern. In der Regierung war am Dienstag von einer „ernsthaften Störung“ des Zeitplans die Rede. Ein Bericht über die Aussichten zur Abschaffung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht wurde vertagt.