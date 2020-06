Aktualisiert am

Verhandlungen in Libyen : Ankaras langer Arm in den Bürgerkrieg

In Libyen will nun auch General Haftar weiter über die Bedingungen eines Waffenstillstands reden. Er steht unter Druck – nicht zuletzt durch das Eingreifen der Türkei.

Überschwänglich klang es nicht, als die UN-Mission in Libyen in dieser Woche nach vielen Rückschritten einen kleinen Schritt nach vorn in den Vermittlungsbemühungen kommentierte. Es war von Hoffnung die Rede, nicht von Zuversicht. Hoffnung, es könne gelingen, den Konflikt zu deeskalieren, der das Land mehr und mehr spaltet. Hoffnung, die ausländischen Unterstützer der libyschen Konfliktparteien würden sich jetzt mäßigen und den Libyern ihren Wunsch nach Frieden erfüllen.

Chalifa Haftar, der Militärführer aus dem Osten, hat eingewilligt, die Gespräche über einen Waffenstillstand im sogenannten Fünf-plus-fünf-Format fortzusetzen. Es war im Zuge des Berliner Libyen-Gipfels vereinbart worden, dass jeweils fünf hohe Militärs beider Seiten über Sicherheitsfragen verhandeln sollten. Seinerzeit galt diese Übereinkunft als einer der wenigen handfesten Erfolge. Doch es folgte – wie so oft in Libyen – auf Hoffnung schnell Ernüchterung.