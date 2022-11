Verhandlungen in Dänemark : In der Opposition wieder zu alter Stärke?

In Dänemark laufen die Verhandlungen über eine neue Regierung noch immer, ohne dass sich abzeichnen würde, wie sie am Ende aussehen wird. Das liegt vor allem an einer Partei, der nach einem schweren Wahlabend eine schwere Entscheidung bevorsteht: Will die einst so mächtige liberal-konservative Partei Venstre geschwächt in eine Regierung eintreten unter der Führung der gestärkten Sozialdemokratin Mette Frederiksen? Oder will sie in der Opposition versuchen, zu alter Stärke zu gelangen?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Denn von dieser alten Stärke ist Venstre weit entfernt. Lange war die Partei zentrale bürgerliche Kraft in Dänemark, führend im blauen Block und das Gegengewicht zu den Sozialdemokraten im roten Block. Oft war Venstre sogar stärker als die Sozialdemokraten, in den vergangenen zwei Jahrzehnten stellte sie die meiste Zeit den Ministerpräsidenten.