Verhaftungswelle : Eine neue Phase der Proteste in Iran

Die landesweiten Proteste in Iran treten drei Monate nach ihrem Beginn in eine neue Phase. Weiterhin finden Streiks in den Schlüsselindustrien Öl und Gas statt. Auch am Wochenende wurden die Anlagen Assaluyeh, Ahwaz und Mahschahr be­streikt. Zurück gingen jedoch die Straßenproteste. Zum Erliegen gekommen sind sie im kurdischen Westen, wo es die blutigsten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften gegeben hat und eine um­fassende Verhaftungswelle anhält.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

Von den jüngsten Verhaftungen sind auch bekannte Persönlichkeiten betroffen. Am Samstag wurde die international bekannte Schauspielerin Taraneh Alidoosti festgenommen. Sie hatte sich mit den Protesten solidarisiert. Ihr wird vorgeworfen, „falsche und verzerrte“ Informationen verbreitet sowie „Chaos angestiftet“ zu haben.