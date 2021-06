Roman Protassewitsch : „Kein Grund für Proteste“

Kurz vor dem Start : Russischer Oppositioneller im Flugzeug festgenommen

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Belarus wird auch in Russland ein Regierungskritiker an Bord einer Maschine festgenommen – allerdings noch vor dem Start. Die EU fordert die sofortige Freilassung Andrej Piwowarows.