Umgang mit Oppositionellen : Krieg und Liebe

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Demnach begleiteten Agenten des Instituts Kara-Mursa auf sieben Reisen. Unter ihnen war der FSB-Mann Konstantin Kudrjawzew, der auch Nawalnyj folgte. Letzterer hatte sich im Dezember als ein Assistent eines früheren FSB-Direktors ausgegeben und dem Agenten am Telefon Informationen zum Anschlag entlockt, so zur Unterhose als Gegenstand, auf den das Nervengift Nowitschok aufgetragen wurde. In der Verfolgung Kara-Mursas wurden die auf Gift spezialisierten Agenten laut Bellingcat mindestens einmal von dem ranghohen FSB-Offizier Roman Mesenzew aus der Abteilung zum „Schutz der Verfassungsordnung“ begleitet.

Diesen rief Kara-Mursa an, verstellte sich aber nicht: Das sei, sagt er, nach Nawalnyjs Vorführung Kudrjawzews aussichtslos. Er habe Mesenzew fragen wollen, „warum er mich töten wollte“. Laut der Angaben Kara-Mursas bestätigte der Agent, dass er am Apparat sei, legte aber auf, nachdem ihm der Politiker Namen und Anliegen genannt hatte, und stellte das Telefon aus.

Dass ihn die FSB-Leute einfach so beschattet und ihn jemand anders vergiftet haben könnte, schließt Kara-Mursa aus: „Seit wann arbeiten Chemiewaffenfachleute als Überwacher?“ Als Grund für die Anschläge sieht Kara-Mursa sein Engagement für westliche Sanktionen gegen korrupte russische Funktionäre und Menschenrechtsverletzer. Für den entsprechenden „Magnitsky Act“ der Vereinigten Staaten hatte sich Kara-Mursa zusammen mit dem Oppositionellen Boris Nemzow eingesetzt, der im Februar 2015 am Kreml erschossen wurde. Auch der seit Januar in Moskau inhaftierte Nawalnyj setzt sich für persönliche Sanktionen gegen Günstlinge des Machtsystems von Präsident Wladimir Putin ein, im Gegensatz zu sektoralen Strafmaßnahmen gegen die russische Wirtschaft.

Die Diskussion über neue Sanktionen war am Montag Thema einer von der Vertretung Polens bei der EU organisierten Videokonferenz, an der zwei enge Mitstreiter Nawalnyjs teilnahmen, Wladimir Aschurkow und Leonid Wolkow. Nun befeuert diese Konferenz eine vom Machtapparat geschürte Hysterie um eine von Wolkow für Sonntagabend angekündigte neue Aktion zur Unterstützung Nawalnyjs.

Mehr zum Thema 1/

Es geht darum, im Hof des eigenen Wohnhauses in Russlands großen Städten (wo die allermeisten in großen Wohnblöcken leben) einige Minuten mit einer Taschenlampe oder dem Smartphone zu leuchten, unter dem Motto „Liebe ist stärker als Angst“. Die Sprecherin des Außenministeriums behauptete, zu dieser Aktion sei Wolkow in der Videokonferenz angehalten worden: „Die Nato-ler haben die ‚Opposition‘, tatsächlich ihre Einflussagenten, instruiert, wie sie weiterhin und ‚schlauer‘ subversive Arbeit leisten können“, schrieb sie auf Facebook. Das Staatsfernsehen widmete der Aktion ganze Sendungen (und bewarb sie so, wohl unfreiwillig). Sicherheitsbehörden nahmen die Aktion zum Anlass, vor „illegalen Massenaktionen“ sowie Terroranschlägen zu warnen.

In der Duma, dem Unterhaus, sagte der Abgeordnete der Machtpartei „Einiges Russland“ Pjotr Tolstoj, es gehe am Sonntag nicht um „Liebe“, sondern um einen „Machtumsturz“ in einem „hybriden Krieg“ gegen Russland. Die „westlichen Partner“ hätten „uns den Krieg erklärt“, klagte Tolstoj. Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich „bereit“ zum Bruch mit der EU, wenn Letztere Sanktionen „in den sensibelsten Bereichen“ erlasse. „Wenn man Frieden will, muss man sich auf Krieg vorbereiten“, sagte Lawrow.

Die Hysterie im Machtapparat rührt von den jüngsten Protesten im Land. Wladimir Kara-Mursa spricht gar von einem „Aufwachen der Gesellschaft“, dessen Beobachtung aufregend sei. „Putins Ablaufdatum rückt näher.“ Bis heute ist das Exil der Familie seine einzige Vorsichtsmaßnahme. „Nicht für eine Sekunde“ habe er erwogen, nicht nach Russland zurückzukehren, sagt Kara-Mursa: „Das wäre das größte Geschenk, das diejenigen, die in Opposition zu Putins Regime sind, dem Kreml machen könnten: Sobald ein Gegner draußen ist, verliert er seine moralische Autorität.“