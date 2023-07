Vergewaltigung in Indien : „Ich habe sie angefleht, uns in Ruhe zu lassen“

In Indien schlägt ein ethnischer Konflikt in sexuelle Gewalt um. Ein Video des Vorfalls kursiert im Internet. Nun wird Kritik an Ministerpräsident Modi laut.

Ein Protest gegen sexuelle Gewalt am Donnerstag in Neu Delhi Bild: AFP

Der Vorsitzende von Indiens oppositioneller Kongresspartei, Mallikarjun Kharge, hat den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi dazu aufgefordert, sich im Parlament zur Gewalt im Bundesstaat Manipur zu äußern. Die Opposition erwarte von Modi, dass er eine „ausführliche Erklärung“ abgebe, schrieb Kharge am Freitag auf Twitter.

Modi solle sich zu der „80-tägigen Gewalt“ äußern, die seine Zentralregierung und die Regierung des Bundesstaats zu verantworten hätten. Die Regierung wirke „absolut hilflos und unbarmherzig“.

Zuvor war ein Video veröffentlicht worden, das die Misshandlung zweier Frauen zeigt und in Manipur entstanden sein soll. Zu sehen ist, wie die Frauen nackt durch eine Straße getrieben und dabei von Männern angefasst werden. Anschließend werden sie in ein Feld gezerrt, wo sie von mehreren Männer vergewaltigt worden sein sollen. Der Vorfall ereignete sich Anfang Mai, das Video tauchte aber erst in dieser Woche in den sozialen Medien auf.

Vertreibungen und Plünderungen in Manipur

Die Frauen sollen der Minderheit der Kuki angehören, die Männer der Bevölkerungsgruppe der Meitei. Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner Manipurs gehört zu den Meitei, die mehrheitlich Anhänger des Hinduismus sind. Die Kuki sind mehrheitlich christlichen Glaubens.

Anfang Mai schlugen die Spannungen zwischen den Gruppen in Gewalt um. Sie entzündete sich an einer Forderung der Meitei, die offiziell als ethnische Gruppe anerkannt werden wollen. Mitglieder solcher Gruppen erhalten besondere staatliche Unterstützung. Seit Anfang Mai kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen, 160 Menschen wurden getötet, rund 60.000 vertrieben.

Der britischen Zeitung „The Guardian“ sagte eine der Frauen aus dem Video, die Ereignisse hätten sie traumatisiert. Sie habe zunächst versucht, wegzurennen, als ein Meitei-Mob ihr Dorf plünderte und in Brand setzte. Sie und eine weitere Frau seien jedoch festgesetzt worden. „Sie haben uns umzingelt und aufgefordert, unsere Kleidung auszuziehen“, sagte sie. „Ich habe sie angefleht, uns in Ruhe zu lassen, aber sie haben uns gewarnt, dass sie uns wie unsere Nachbarn töten werden, wenn wir ihnen nicht gehorchen.“

Kritik an Umgang mit Gewalt

Modi hatte sich am Donnerstag erstmals zu der Gewalt in Manipur geäußert. „Mein Herz ist voller Schmerz, es ist voller Wut“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Reuters. „Was den Töchtern von Manipur widerfahren ist, kann niemals vergeben werden“, sagte er und forderte die Regierungschefs aller Bundesstaaten auf, die Strafverfolgung zu stärken.

Der Regierungschef von Manipur, Biren Singh, ist Mitglied von Modis Bharatiya Janata Party (BJP). Er gab kurze Zeit später bekannt, dass die Polizei einen ersten Mann festgenommen habe. „Eine gründliche Untersuchung ist derzeit im Gange und wir werden sicherstellen, dass strenge Maßnahmen gegen alle Täter ergriffen werden, auch die Möglichkeit der Todesstrafe wird in Betracht gezogen“, schrieb Singh auf Twitter. Ihm wird unter anderem von Menschenrechtsgruppen vorgeworfen, nicht genug gegen die Gewalt getan zu haben.

Inzwischen wurden laut „Indian Express“ vier Personen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Am Freitag tauchte indes ein neues Video auf. Darin schlagen mehrere Frauen mit Stöcken auf das Haus des Hauptverdächtigen ein und zünden es an.