Verfolgung in Russland : Alles kann „Terrorismus“ sein

Die Repression in Russland treibt weitere wüste Volten. Jetzt hat in Moskau der Prozess gegen den Memorial-Mann Oleg Orlow begonnen.

In Russland hat der Krieg eine Zeit der Abrechnungen eingeläutet. Die Strafprozesse, die meist mit Verurteilungen zu jahrelanger Lagerhaft enden, gelten oft Russen, die den Mächtigen seit Langem ein Dorn im Auge sind – wie Oleg Orlow. Vor einem Moskauer Gericht begann am Donnerstagnachmittag der Prozess gegen den Vorsitzenden des in Russland für aufgelöst erklärten Rechtsschutzzentrums der Memorial-Bewegung. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft wegen „wiederholter Diskreditierung“ der Streitkräfte – eines der Tatbestände, mit denen Russland im März 2022 faktisch die Militärzensur eingeführt hat.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Der 70 Jahre alte Moskauer ist einer der Gründer von Memorial. Mehrfach wurde er wegen Ordnungswidrigkeiten verurteilt. Etwa dafür, sich im April 2022 mit einem Plakat auf den Roten Platz gestellt zu haben. „Unser Unwillen, die Wahrheit anzuerkennen, und unser Schweigen machen uns zu Mitschuldigen an Verbrechen“, stand darauf. Anlass für das Strafverfahren war ein Artikel aus dem vergangenen November, in dem Orlow argumentiert, in Russland habe der Faschismus gesiegt.