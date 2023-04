Zu lautem Glockengeläut strömten die Menschen am frühen Sonntagmorgen durch den Kiewer Nebel. Viele von ihnen trugen geflochtene Osterkörbe mit Speisen zu der Klosteranlage auf der Anhöhe über dem Ufer des Dnipro. Das Osterfest der Ostkirchen fiel in diesem Jahr nach dem julianischen Kalender auf den 16. April.

In Kiew befindet sich eines der weltweit bedeutendsten Klöster der Orthodoxie: das Höhlenkloster, das schon aus der Ferne an den goldenen Kuppeln zu erkennen ist. Doch wer in die prunkvolle Hauptkirche möchte, muss zunächst an einer dichten Polizeikette vorbei. Denn im Höhlenkloster kommt es diesmal zu einer besonderen Premiere. Erstmals findet hier ein Ostergottesdienst der 2018 gegründeten Orthodoxen Kirche der Ukraine (OKU) statt.