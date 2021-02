Verfassung in der Türkei : Wurzeln für das System Erdogan

Reformator oder Despot? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, hier bei einer Pressekonferenz in Ankara, will eine neue Verfassung für sein Land. Bild: AFP

Die Ankündigung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan kam wie aus dem Nichts. Nach einer Sitzung des Kabinetts sagte er am späten Montag, es sei wohl die Zeit gekommen, um über eine neue Verfassung zu diskutieren. Denn „die Quelle der Probleme der Türkei“ liege darin, dass die Verfassungen immer von Putschisten geschrieben worden seien. An ihnen sind zwar wiederholt Änderungen vorgenommen worden. Sie atmeten aber weiterhin den Geist des Militärs. Erdogan kündigte ferner an, Einzelheiten zu den erwarteten Reformen im Justizwesen und in der Wirtschaft würden in Kürze bekanntgegeben.

Die Türkei brauche eine „zivile Verfassung“, sagte Erdogan. Sobald die Zustimmung der nationalistischen MHP, mit der Erdogans AKP im Parlament auf eine absolute Mehrheit kommt, vorliege, werde er die Debatte dazu in Gang setzen. Wenige Stunden später lag diese Zustimmung bereits vor. Der MHP-Vorsitzende Devlet Bahceli, mit dem sich Erdogan in den vergangenen Wochen auffällig oft ausgetauscht hatte, sagte, eine neue Verfassung sei erforderlich, damit das 2018 eingeführte Präsidialsystem Wurzeln schlagen könne.