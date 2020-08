Vereinigte Arabische Emirate : Die neue Macht am Golf

In einer von Kriegen und Konflikten zerrissenen arabischen Welt sind die Vereinigten Arabischen Emirate einer der wenigen Lichtblicke. Bei Umfragen, in denen Jugendliche aller arabischen Länder gefragt werden, wo sie am liebsten leben würden, stehen die Emirate stets an erster Stelle. Denn die erst 1971 gegründete Föderation ist ein Versprechen auf Wohlstand, gute Regierungsführung und mehr gesellschaftliche Freiheiten – wenn auch nicht politische – als in den meisten anderen arabischen Staaten. Die Vereinigten Arabischen Emirate versprechen eine Zukunft. Die alten arabischen Staaten leben hingegen von der Nostalgie vergangener Größe.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die britische Zeitung „Economist“ bezeichnete jüngst die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrer Hauptstadt Abu Dhabi und dem Wirtschaftszentrum Dubai als „den einflussreichsten arabischen Staat“. Der amerikanische General Jim Mattis, der Donald Trump vorübergehend als Verteidigungsminister diente, hatte die Emirate 2014 zum „Little Sparta“ geadelt, und die „New York Times“ verglich Anfang des Jahres den starken Mann dieser neuen Macht, den Kronprinzen Muhammad Bin Zayed von Abu Dhabi, mit Fürst von Metternich. Denn wie dieser sei er die führende Person einer Restauration und verteidige den Status quo mit allen Mitteln.