Sträflinge für Putins Krieg : „So ein Angebot gibt es nur einmal im Leben“

Für Russland kämpfen in der Ukraine verurteilte Verbrecher, die auf eine Zukunft in Freiheit hoffen. Verstümmelte Rückkehrer erhalten Tapferkeitsorden und Begnadigungen. Der Geschäftsmann hinter dem Schema wirkt immer ehrgeiziger.

Der Mann, der einen Richter mit Hantel und Schürhaken erschlagen und die vergangenen zehn Jahre in Haft verbracht hat, sitzt auf einem gelblichen Sofa und erklärt, warum er im Ukrainekrieg kämpfte. „Ich wollte versuchen, mein Leben zu ändern, und die Wahl war nur diese. So ein Angebot gibt es nur einmal im Leben“, sagt Stanislaw Bogdanow. Mit Mitte 30 fehlen ihm etliche Zähne – und nach dem Fronteinsatz auch das rechte Bein unterhalb des Knies.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

„Vielleicht bin ich zu etwas anderem geschaffen worden, als einfach nur eine Strafe zu verbüßen“, sagt Bogdanow in einem Video, das das Onlinemedium FAN am Montag veröffentlichte. FAN wird dem Geschäftsmann Jewgenij Prigoschin zugerechnet, der seit Kurzem offen als Gründer der Söldnertruppe „Wagner“ auftritt. Laut zahlreichen Berichten rekrutiert der als Wladimir Putins „Koch“ bekannte Verpflegungsunternehmer in Straflagern Häftlinge für die Front; Tausende von ihnen sollen wie Bogdanow „Angebote“ angenommen haben, mal mehr, mal weniger freiwillig.

Lange zog Prigoschin Journalisten, die über seine Verbindung zu „Wagner“ berichteten, vor Gericht; hinzu kommen nicht aufgeklärte Todesfälle. Seitdem sich Russlands militärische Lage in der Ukraine eintrübt, sucht Prigoschin immer offensiver die Öffentlichkeit. Gerade bewirbt er einen neuen Film, den er und ein „heldenhaft“ gefallener Mann gemacht haben, über Krieg, Heimat und das Motto: „Wir wissen, dass wir in die Hölle kommen. Aber in der Hölle werden wir die Besten sein.“ Jetzt kommen Vorführungen früherer Häftlinge hinzu.

Mörder kommen auf freien Fuß

Neben Bogdanow sitzen im Video weitere Männer, die auch Gliedmaßen ver­loren haben. Trotz Propaganda verraten ihre Worte Fatales. So erzählt Bogdanow, wie er den Unterschenkel verlor: Trotz Beschusses „aus Panzern“ haben er und seine Gruppe, die „aus allem schossen, mit dem wir nur konnten“, eine Stellung nicht verlassen dürfen, „wir waren verpflichtet, sie zu halten“. Was der Söldner nicht sagt: Wer das nicht tut, soll von den eigenen Leuten erschossen werden.

Sein Kamerad beteuert, man sei „kein Kanonenfutter“, berichtet aber zugleich, wie er den Fuß verlor: Er sei auf „Aufklärungsmission“ auf eine Mine getreten. Von spezieller ­Vorbereitung zum Verhalten im Minenfeld ist keine Rede, auch nicht von Ausrüstung: Der frühere Häftling diente offenbar doch als leicht zu ersetzende Vorhut. Für die Söldner-Sträflinge gibt es vor der FAN-Kamera Tapferkeitsorden und Urkunden des Verteidigungsministeriums, „Wagner“-Abzeichen („Für die Verwundung“), vor allem indes Begnadigungsbescheinigungen. Denn neben Geld wird Sträflingen die Freiheit versprochen, wenn sie mit „Wagner“ sechs Monate überleben. Offenbar auch, wenn sie versehrt werden.

So kommen Gewalttäter auf freien Fuß, mit Waffen und frischen Erfahrungen, straflos zu töten, für eine Gruppe, die in Russland weiter nicht offiziell existiert, eigentlich illegal ist. Bogdanow tötete 2012 in einem Dorf an der Schnellstraße von Moskau nach Sankt Petersburg im Streit einen Richter mit Dutzenden Hieben, nahm Dienstausweis und Bankkarten mit, wurde wegen besonders grausamen Mordes und Raubes zu 23 Jahren Haft verurteilt. Seine Kameraden sollen wegen Verbrechen wie Raub und Körperverletzung mehrjährige Haftstrafen erhalten haben. Wohl um strafrechtlichen Bedenken zu begegnen, beteuern die Männer einträchtig, weiterhin „Wagner“ und „der Heimat“ dienen zu wollen.