Verbrechen im Ukrainekrieg : Kommt Putin jemals vor Gericht?

Wladimir Putin vor Gericht. Angeklagt und schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Kriegsverbrechen – das dürfte nicht nur für viele Millionen Menschen in der Ukraine ein Wunschtraum sein. Seit Monaten wird in der demokratischen Welt darüber diskutiert, wie sich der russische Krieg gegen die Ukraine juristisch ahnden ließe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht nicht allein mit seiner Forderung nach einem Sondertribunal. Russland müsse „für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen, das Verbrechen des Angriffskriegs gegen einen souveränen Staat eingeschlossen“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen unlängst und meinte das nicht nur finanziell. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben zugesagt, „dass Russland sowie alle Täter und Mithelfer zur Rechenschaft gezogen werden“.

Parlament und Außenministerium in Frankreich zeigen sich für ein Sondertribunal offen, ebenso Polen, die Tschechische Republik, Schweden, die baltischen Länder, das Europäische Parlament sowie die parlamen­tarischen Versammlungen des Europarats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In Großbritannien setzt sich unter anderem der frühere Premierminister Gordon Brown dafür ein, dass eine internationale Staatenkoalition die Gründung eines Gerichts be­schließt. Ben Ferencz, der letzte lebende Ankläger der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gegen die Großtäter des nationalsozialistischen Regimes, unterstützt die Idee ebenfalls. Wenn Putin behaupte, Russland handele aus Selbstverteidigung, könne er das ja vor Gericht vorbringen – dann werde man schon sehen, was daran sei, sagt der im 103. Lebensjahr stehende Jurist.

Anklagepunkte gäbe es in Hülle und Fülle. Doch während die russischen Gräuel in der Ukraine unstreitig sind, gehen die Ansichten zu Sinn und Zweck eines Sondertribunals weit auseinander. Manche warnen, ein solches Tribunal könnte den Internationalen Strafgerichtshof schwächen, der bereits in der Ukraine ermittelt.

Der Strafgerichtshof ist für die Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zuständig, allerdings in diesem Fall nicht für das russische Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine. Russland ist dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nämlich nie beigetreten, wie übrigens auch Dutzende andere Staaten nicht, allen voran die USA. Um gegen Russland ermitteln zu können, brauchte das Gericht die Billigung des UN-Sicherheitsrates, doch dort hat Moskau ein Vetorecht. Es ist so, als ob die Polizei einen Mörder um die Erlaubnis bitten müsste, ihn festnehmen zu dürfen.

Viele fordern nun die Ausweitung der Befugnisse des Strafgerichtshofs, damit der auch die Aggression von Nichtvertragsstaaten ahnden kann. Doch die Erfolgsaussichten einer solchen Reform sind ungewiss, und die Debatte darüber könnte Jahre dauern. Die Verbrechen in der Ukraine geschehen jetzt.

Deshalb entstand die Idee, eine breite Koalition von Staaten solle ein Ad-hoc-Tribunal einrichten, ein speziell gegründetes Gericht mit Zuständigkeit nur für den Krieg in der Ukraine. Doch wie stünde es um dessen Akzeptanz im globalen Süden? Wäre dort nicht rasch von westlicher Siegerjustiz die Rede? Schließlich wurden, bei allen Unterschieden, amerikanische Verbrechen im Irak und in Afghanistan nie gesühnt, und der frühere US-Präsident George W. Bush wird sich nicht wegen der Folterungen von Abu Ghraib verantworten müssen.

Noch ist kein Ende des Kriegs absehbar

Es gibt noch viele weitere Fragen. Klar ist vor allem, was nicht funktionieren wird. Die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg und Tokio in den Vierzigerjahren sind kein Modell. Deutschland und Japan hatten bedingungslos kapituliert, waren besiegt und besetzt – so weit wird es mit der Atommacht Russland nicht kommen. Prozesse von der Ukraine in der Ukraine wären von vorneherein dem Verdacht mangelnder Objektivität ausgesetzt. Dennoch zweifelt niemand daran, dass eine intensive Befassung mit russischen Kriegsverbrechen, ob durch ein Sondertribunal oder eine personell und finanziell angemessen ausgestattete Abteilung des Internationalen Strafgerichtshofs, sehr wichtig wäre. Auch wenn ein Ende des Kriegs noch nicht absehbar ist.