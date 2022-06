Treffen in Wien : 50 Staaten wollen Vorreiter einer nuklearwaffenfreien Welt sein

In Wien sind am Dienstag Diplomaten aus etwa 50 Staaten zusammengekommen, um den Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) arbeitsfähig zu machen. Der 2021 in Kraft getretene Vertrag verbietet den Staaten, die ihm beigetreten sind, Entwicklung, Bau, Test, Erwerb, Besitz oder Stationierung von Atomwaffen. Die dreitägige Konferenz in Wien unter dem Vorsitz Österreichs ist das erste Treffen dazu, unter anderem sollen eine Geschäftsordnung und ein Budget beschlossen werden. Nach Angaben des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg haben 88 Staaten den Vertrag bislang unterzeichnet, 65 haben ihn ratifiziert und damit für sich verbindlich gemacht. 49 nehmen an der Konferenz teil.

Jedoch ist kein Staat darunter, der selbst Atomwaffen besitzt, und auch sonst kein Mitglied der NATO. In den Verteidigungsdoktrinen des atlantischen Bündnisses gibt es nukleare Optionen, einige Verbündete stationieren per „nuklearer Teilhabe“ amerikanische Atomwaffen und haben Flugzeuge, um sie einsetzen zu können. All das wäre nach dem TPNW verboten.