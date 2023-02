Venezuelas Staatschef Maduro : Einst geächtet, nun wieder Ansprechpartner

Wer mit Venezuela zusammenarbeiten will, muss mit der Maduro-Regierung kooperieren. Das sieht inzwischen auch die amerikanische Regierung so und redet wieder mit dem Machthaber in Caracas.

Wie pragmatisch sich die Welt in Kriegszeiten verhält, erfährt seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auch der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro. Vier Monate nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine saß eine hoch­rangige Delegation aus Washington am runden Tisch in Caracas, um über einen Austausch von Gefangenen zu verhandeln. Es gelang ihr, einige unter Kor­ruptionsvorwürfen verhaftete Manager des Energiekonzerns Citgo freizubekommen. Später schickten die Amerikaner die beiden Venezolaner Franqui und Efraín Flores nach Venezuela zurück, zwei Neffen von Maduros Frau Cilia Flores, die in den Vereinigten Staaten eine 18 Jahre lange Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßten.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Ganz nebenbei öffneten die Amerikaner auch die Türen für das, was später noch kommen sollte. Nachdem sich Ma­duro bereit erklärt hatte, wieder Verhandlungen mit der Opposition auf­zunehmen, lockerte die Biden-Regierung die Sanktionen gegen den venezo­lanischen Erdölsektor. Unterdessen fließt wieder Erdöl aus Venezuela in die Vereinigten Staaten, der amerikanische Energiekonzern Chevron hat seine Aktivitäten im südamerikanischen Erdölstaat wieder aufgenommen.