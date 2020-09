Venezuelas Opposition streitet : „Regierung spielen“ oder an Wahlen teilnehmen?

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó will die vom Regime organisierte Parlamentswahl boykottieren. Doch dafür erntet er jetzt sogar Kritik aus den eigenen Reihen. Das würde nur dem Machthaber Maduro in die Hände spielen, sagen Mitstreiter.

Ein Mann mit Gesichtsmaske geht in Caracas an einer Wandmalerei mit dem Porträt des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro vorbei. Bild: AP

Die Opposition müsse aufhören, „Regierung zu spielen“, und beginnen, sich auf Wahlen zu konzentrieren. Entweder sei man Regierung oder Opposition, beides gehe nicht. Viel deutlicher als mit diesen Worten hätte der frühere Oppositionsführer und zweifache Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles sich nicht von Juan Guaidó abwenden können. Erstmals seit seiner Ausrufung zum Interimspräsidenten und der Anerkennung durch zahlreiche Regierungen in Amerika und Europa vor anderthalb Jahren steht Guaidó öffentlich in der Kritik aus den eigenen Reihen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Capriles sagte, was viele in Venezuela schon länger denken. Guaidó ist es trotz des überwältigenden internationalen Rückhalts, einer einmaligen Geschlossenheit der Opposition und des starken Rückhalts in der Bevölkerung nicht gelungen, Präsident Nicolás Maduro und dessen Regime von der Macht zu verdrängen. Außer dem fulminanten Startschuss in den ersten Monaten des vergangenen Jahres hat er keine Erfolge vorzuweisen. Die Realpolitik hat sich durchgesetzt. Trotz aller Anerkennung im Ausland ist nicht Guaidó der Präsident von Venezuela, sondern weiterhin Maduro. Er verfügt über die Institutionen des Staates und – was entscheidend ist – über die Armee.