Venezuela : Maduros Gegenpräsident ist gescheitert

Juan Guaido Anfang Dezember in Caracas. Bild: Reuters

In diesem ausklingenden Jahr endet wohl endgültig ein Wagnis, das ein junger Hoffnungsträger vor bald vier Jahren einging und das weltweit Schlagzeilen machte. Der zuvor unbekannte Politiker Juan Guaidó schickte sich Anfang 2019 in Venezuela an, den sozialistischen Machthaber Nicolás Maduro zu bezwingen und nach Jahren zunehmender Repressionen eine Rückkehr zur Demokratie zu ermöglichen.

Maduro hatte sich zuvor als Präsident bestätigen lassen, und zwar in einer Wahl, die von Beobachtern als unfrei angesehen wurde. Guaidó nutzte diesen Umstand, sich als Gegenpräsident zu präsentieren. Dabei berief er sich auf die Verfassung und argumentierte wie folgt: Als Präsident der – von Maduro entmachteten – Nationalversammlung stehe ihm, Guaidó, nun zusätzlich übergangsweise der Posten des Staatspräsidenten zu, da dieses Amt aufgrund der illegitimen Wahl in Wahrheit vakant sei.