Krise in Venezuela

Krise in Venezuela :

Krise in Venezuela : Maduro spricht wieder mit der Opposition

In Mexiko soll auf neutralem Grund ein Ausweg aus der langen Krise Venezuelas gefunden werden. Machthaber Nicolás Maduro will die Sanktionen loswerden – aber was bietet er?

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro im Januar in Caracas Bild: AP

Vertreter der venezolanischen Regierung des sozialistischen Machthabers Nicolás Maduro und der venezolanischen Opposition treffen sich in Mexiko-Stadt zu den ersten offiziellen Gesprächen seit 2019. Während die Opposition Garantien für freie und faire Wahlen anstrebt, erhofft Maduro sich eine Lockerung der Sanktionen und internationale Anerkennung. Zunächst geht es in den Gesprächen, die am Freitag beginnen sollten, darum, von der Konfrontation zum Dialog zurückzukehren. Es geht auch darum, die humanitäre Krise in Venezuela zu überwinden. Allein schon die Tatsache, dass sich beide Seiten wieder gegenübersitzen, werten Diplomaten als ersten Erfolg.

Als Vermittler tritt Norwegen auf, das schon während der vergangenen Gespräche im Jahr 2019 in Barbados das Vertrauen beider Seiten genoss. Zudem werden mehrere Länder als Beobachter teilnehmen. Russland und die Niederlande zählen zu den Teilnehmern. In den vergangenen Tagen war auch von Frankreich und Argentinien die Rede. Andere Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, werden den Prozess genau verfolgen, sich jedoch im Hintergrund halten. Gastgeber Mexiko tritt schon länger für einen Dialog zwischen den beiden Lagern ein und hat seine diplomatischen Aktivitäten als Vermittler in der jüngsten Vergangenheit erhöht.

Politisch ist Venezuela erlahmt

Die politische Krise in Venezuela ist festgefahren, wirtschaftlich liegt das Land am Boden. Nach einer Phase der Konfrontation sind die Regierung und die Opposition in Venezuela sowie der Großteil der internationalen Gemeinschaft zur Einsicht gekommen, dass der Ausweg im Dialog gesucht werden muss. Die Strategie der Opposition, Maduro mit Druck aus dem Ausland zu einem Rücktritt zu bewegen, ist gescheitert. Der junge Oppositionsführer Juan Guaidó, der 2019 von der Opposition zum Übergangspräsidenten ausgerufen und von den Vereinigten Staaten und zahlreichen europäischen und lateinamerikanischen Ländern als solcher anerkannt worden war, kam dem Ziel zwar nahe. Maduro gelang es jedoch, dem Druck standzuhalten, die Reihen der Armee geschlossen zu halten und die interne Kontrolle zu wahren.

Guaidó war zum Hoffnungsträger der Venezolaner aufgestiegen, hatte jedoch nie eine faktische Macht. Sein Einfluss hat sich in den vergangenen Monaten nahezu aufgelöst, auch international. Die Gespräche könnten seine Rolle als Übergangspräsident beenden. Dafür braucht das Land eine Rückkehr zu den Spielregeln der Demokratie. Die Chancen auf einen raschen und umfassenden Durchbruch schätzen allerdings selbst Optimisten in den Reihen der Opposition als gering ein.

Wirtschaftsleistung stark eingebrochen

Mehrmals hatte sich die Opposition mit der Regierung in den vergangenen Jahren an den Tisch gesetzt. Die Verhandlungen fanden immer im Hinblick auf eine Wahl statt. Die Regierung, die sowohl die Wahlbehörden als auch die Justiz kontrolliert, hatte sich stets geweigert, Zugeständnisse zu machen. Mit dem Argument, dass die Garantien für eine freie und faire Wahl fehlten, boykottierte ein Teil der Opposition jeweils die Wahlen – ein Thema, das immer wieder zu Brüchen innerhalb der Opposition führte. Gleichzeitig ist die Opposition seit Jahren der Repression des Maduro-Regimes ausgesetzt, das Politiker, Aktivisten und Journalisten verfolgt. Immer gibt es etliche politische Gefangene.

Politisch ist Venezuela erlahmt. Zwischen der Politik und der Gesellschaft klafft ein tiefer Graben. Zivilgesellschaftliche Organisationen fragen sich deshalb, ob die venezolanische Bevölkerung bei den Gesprächen durch die Politiker der Regierung und der Opposition ausreichend vertreten ist. Die Hoffnung der Bevölkerung auf eine Veränderung ist klein. Die meisten Venezolaner haben ohnehin kaum Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen. In den acht Jahren unter Maduro ist die Wirtschaftsleistung des erdölreichsten Landes der Welt um drei Viertel zusammengebrochen. Die Bevölkerung ist größtenteils verarmt, die Versorgungslage prekär. Etwa fünf Millionen Venezolaner haben ihr Land in den vergangenen Jahren verlassen und die dramatischste Flüchtlingskrise in Amerika ausgelöst.

Weiterhin behauptet Maduro, dass der Niedergang seines Landes eine Folge der amerikanischen und europäischen Sanktionspolitik sei. Die Sanktionen gegen Mitglieder des Regimes wurden allerdings erst erhoben, als Maduro den Weg der Demokratie und der Menschenrechte verließ. In den Gesprächen in Mexiko könnten diese Sanktionen nun als Tauschmittel eingesetzt werden, um Maduro auf diesen Weg zurückzubringen. Fachleute verweisen darauf, dass ein erfolgreicher Prozess zur Wiederdemokratisierung Jahre in Anspruch nehmen könnte.