Venezuela : Lockt Maduro die Opposition in eine Falle?

Lockt Maduro die Opposition in eine Falle?

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am 22. Januar 2021 Bild: Reuters

In Venezuela ist etwas Ungewöhnliches passiert. Zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren sind zwei Vertreter, die nicht der Regierung nahestehen, in den Wahlrat berufen worden. Und so wird seit Kurzem innerhalb der venezolanischen Opposition sowie bei internationalen Verbündeten und Vermittlern eine alte Frage wieder intensiver debattiert: Besteht eine Chance auf freie und faire Wahlen?

Die neuen Mitglieder des fünfköpfigen Nationalen Wahlrats, der für die Durchführung der Wahlprozesse verantwortlich ist, wurden von der Nationalversammlung bekannt gegeben, die von der Regierung kontrolliert wird. Machthaber Nicolás Maduro signalisiert damit, dass er zu Konzessionen bereit ist; nicht zum ersten Mal in jüngster Zeit.