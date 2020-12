Abstimmung in Venezuela : Die Wahl, die Maduro nur gewinnen kann

2019 kamen Signale der Hoffnung aus Venezuela, so stark, wie lange nicht. Der Oppositionspolitiker Juan Guaidó erklärte die Wiederwahl des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro für ungültig – und sich selbst zum Übergangspräsidenten. Doch bald zwei Jahre später hält Maduro immer noch die Macht in seinen Händen, die Armee ist ihm treu. An diesem Sonntag wird nun ein neues Parlament bestimmt, an der sogenannten Wahl nehmen aber große Teile der Opposition nicht teil. Guaidó und andere Oppositionspolitiker stehen vor einem Scherbenhaufen. Wie hat Maduro das geschafft?

Die letzte einigermaßen freie Abstimmung ist fünf Jahre her. Damals hatte sich die Opposition zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um vereint gegen die Sozialisten zu gewinnen – mit Erfolg. In einem Erdrutschsieg erreichte die Opposition bei der Parlamentswahl 2015 zwei Drittel der Mandate.

Opposition uneins

Es war eine niederschmetternde Niederlage für Maduro und dessen Sozialisten. Der ehemalige Busfahrer hatte erst zwei Jahre zuvor nach dem Tod seines Vorgängers Hugo Chávez die Präsidentenwahl für sich entschieden; und zwar sehr knapp: 50,66 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn, 49,07 Prozent auf seinen Herausforderer Henrique Capriles. Schon da gab es Vorwürfe, es sei zu Unregelmäßigkeiten gekommen.

Mit der dann im Jahr 2015 gewonnenen Zweidrittelmehrheit im Parlament konnte das Oppositionsbündnis ein Referendum zur Absetzung Maduros auf den Weg bringen, das aber von den Behörden gestoppt wurde. Und der dem Präsidenten hörige Oberste Gerichtshof erklärte die Wahl einiger Abgeordneter und vor drei Jahren dann auch alle Beschlüsse der Nationalversammlung für ungültig.

Jetzt, am Sonntag, ist es also wieder so weit. Ein neues Parlament wird bestimmt. Maduro begnadigte vor einigen Wochen mehr als hundert politische Gefangene. Vorausgegangen waren Gespräche mit jenem Mann, der ihm 2013 noch so knapp unterlegen war: Capriles. Der kokettierte zunächst mit der Idee, bei der jetzt anstehenden Abstimmung anzutreten, nachdem andere Oppositionelle wie Juan Guaidó zu einem Boykott aufgerufen hatten.

Capriles machte für eine Kandidatur Mindeststandards zur Bedingung und appellierte an die Europäische Union: Zum ersten Mal seit vierzehn Jahren sei sie von der Regierung eingeladen worden, Wahlbeobachter nach Venezuela zu schicken. Europa habe eine historische Chance, dem Land dabei zu helfen, die Demokratie wiederherzustellen.

Tatsächlich sondierte eine EU-Mission im September in Venezuela, ob eine Wahlbeobachtung möglich sei. Sie kam aber zu dem Schluss, dass die Abstimmung dafür verschoben werden müsse, weil die Beobachtung in der Kürze der Zeit, zumal während der Pandemie, nicht zu organisieren sei. Daraufhin erklärte Maduro die Gespräche für gescheitert. Hätte ihm tatsächlich etwas an einer unabhängigen Beobachtung gelegen, die Einladung wäre früher erfolgt.

Guaidó verliert Legitimität

Kurz zuvor hatte eine vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte Kommission Maduros Regierung in einem Bericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. In dem Bericht ist von Folter und außergerichtlichen Hinrichtungen die Rede. Und so haben in den vergangenen Jahren bereits Millionen Menschen abgestimmt – mit ihren Füßen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk kalkuliert, dass Ende dieses Jahres 6,5 Millionen Venezolaner das verlassen haben werden. Unter ihnen auch Leopoldo López, ein verfolgter Oppositioneller, der vor kurzem nach Spanien floh.

Juan Guaidó harrt noch im Land aus. Der Präsident der entmachteten Nationalversammlung, der Maduro vor bald zwei Jahren die Stirn bot und von vielen Nachbarstaaten, von den Vereinigten Staaten sowie vielen weiteren westlichen Ländern wie Deutschland als legitimer Präsident anerkannt worden war. Guaidó legitimierte seine neue Rolle, indem er sich auf die Verfassung berief, nach der ein Vorsteher der Nationalversammlung den Präsidenten ersetzt, wenn dieser fehlt.

Guaidós Unterstützer in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Lateinamerika stehen demnächst vor einem Dilemma. Maduro werden sie weiterhin nicht als Präsidenten anerkennen wollen. Doch es wird künftig wohl auch nicht mehr möglich sein, an Guaidó festzuhalten. Denn der will ja die sogenannte Parlamentswahl boykottieren – und wird damit auch sein Amt als Präsident der Nationalversammlung verlieren. Dabei ist es doch gerade dieses Amt, aus dem Guaidó seine Legitimität als Interimspräsident zieht.

Guaidó und andere Oppositionspolitiker wie Capriles und López stecken in einer Sackgasse. Maduro hat erreicht, was er wollte. Er steht schon vor der Abstimmung als Sieger fest.