Migranten aus Venezuela : Vor dem Sozialismus geflohen – und nirgends willkommen

Die Suche nach einem besseren Leben hat für eine junge Mutter aus Venezuela und ihr ein Jahr altes Baby ein tödliches Ende genommen. Die beiden saßen mit anderen Migranten auf einem Boot, das nach Trinidad und Tobago übersetzte, als das Boot von der dortigen Küstenwache aufgehalten und beschossen wurde. Ein Schuss traf das Kind, bei dem später im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Die Küstenwache gibt an, das Boot sei illegal ins Hoheitsgebiet eingedrungen und habe sich den Weisungen selbst nach ersten Warnschüssen widersetzt.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Es war Samstagnacht im venezolanischen Bundesstaat Delta Amacuro, südlich von Trinidad und Tobago, aufgebrochen. Täglich sollen laut Menschenrechtsaktivisten bis zu zehn Mi­granten-Boote das Land Richtung Trinidad und Tobago verlassen. Die Überfahrt auf die Karibikinsel ist nicht weit, jedoch riskant. Die Region ist für Menschenschmuggel, Rauschgifthandel und Piraterie bekannt. In den vergangenen vier Jahren sind bei Schiffbrüchen nach offiziellen Angaben mehr als hundert Venezolaner ums Leben gekommen. Doch auch nach der Ankunft auf der Karibikinsel sind die Migranten nicht in Sicherheit. Vor etwa einem Jahr starben zwanzig Migranten bei einem Schiffbruch, nachdem sie nach der Ankunft in Trinidad und Tobago wieder zurückgeschickt worden waren.

Hass wächst – trotz gleicher Sprache

Nach offiziellen Angaben halten sich etwa 25.000 Venezolaner in Trinidad und Tobago auf. Menschenrechtsorganisationen gehen von 40.000 bis 50.000 aus. Die Venezolaner werden in der Regel als Wirtschaftsmigranten eingestuft, die nach trinidadischem Recht nicht geschützt sind und abgeschoben werden. Viele bleiben illegal auf der Insel und werden oftmals Opfer von sklavenähnlicher Arbeit und sexueller Ausbeutung. Der Karibikstaat mit seinen 1,4 Millionen Einwohnern ist mit dem Ansturm venezolanischer Migranten überfordert.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Dabei ist die Zahl der venezolanischen Migranten in Trinidad und Tobago vergleichsweise klein. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit 2015 mehr als fünf Millionen Venezolaner, also etwa ein Sechstel der Bevölkerung Venezuelas, geflohen. Sie entfliehen dem Elend in ihrem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung durch die von der sozialistischen Regierung verursachte Krise verarmt ist. Die humanitäre Lage hat sich in den vergangenen Jahren zusehends zugespitzt. Die meisten Venezolaner landen in Kolumbien, das Hunderttausenden Venezolanern einen regulären Aufenthaltsstatus gewährt. Doch auch in praktisch allen anderen Ländern der Region suchen Venezolaner ein besseres Leben.

Obwohl die kulturellen Barrieren gering sind und man die gleiche Sprache spricht, wächst in der Region der Hass auf die Einwanderer. In den vergangenen Monaten kam es beispielsweise in Chile zu mehreren Übergriffen auf venezolanische Migranten. Vor einer Woche demonstrierten Einwohner in der nordchilenischen Stadt Iquique gegen die Einwanderer, die für den Anstieg der Kriminalität in der Stadt verantwortlich gemacht werden. Im vergangenen September wurde gar ein Camp venezolanischer Migranten angezündet.

Mehr zum Thema 1/

Die Venezolaner machen sich zusehends auch in den Vereinigten Staaten bemerkbar. Die dortigen Grenzbehörden verzeichnen einen Anstieg aufgegriffener Venezolaner an der Südgrenze. Allein im Dezember waren es fast 25.000. Im Januar haben die amerikanischen Behörden damit begonnen, Venezolaner nach Kolumbien abzuschieben, die sich bereits einmal dort aufgehalten haben. Eine Abschiebung nach Venezuela ist kaum möglich, da Washington die Regierung des sozialistischen Machthabers Nicolás Maduro nicht anerkennt.

Der Exodus aus Venezuela ist für die Länder der Region eine anhaltende und große Herausforderung. Vielen Ländern fehlen die Kapazitäten im Gesundheits- und im Bildungswesen, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, um eine große Zahl von Migranten aufzunehmen. Für Familien in Venezuela ist das von Verwandten im Ausland zugesandte Geld aber überlebenswichtig geworden. Im Jahr 2020 betrugen die Rücküberweisungen aus dem Ausland etwa vier Milliarden Dollar.