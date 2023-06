Der Sondergesandte des Papstes für den Krieg in der Ukraine, Matteo Kardinal Zuppi (erster von links), am 6. Juni 2023 in Kiew im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Bild: AFP

Matteo Kardinal Zuppi, Erzbischof von Bologna und Sondergesandter des Papstes für den Krieg in der Ukraine, hat die erste Etappe seiner Friedensmission absolviert. Am 5. und 6. Juni besuchte er Kiew, sprach dort mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und anderen ranghohen Regierungsmitgliedern sowie mit Kirchenvertretern. Auch ein Besuch in Butscha, dem Ort eines der ersten Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung seit dem Beginn der russischen Invasion vom Februar 2022, stand auf dem Programm.

Da Franziskus wegen einer Operation am Darm bis zum 16. Juni in der Gemelli-Klinik in Rom lag, konnte der Papst seinen Friedensbotschafter noch nicht persönlich im Vatikan empfangen. Die zweite Etappe von Zuppis Mission könnte allerdings unmittelbar bevorstehen, zumindest mehren sich die Hinweise darauf. Zuletzt hatte Moskau Signale ausgesendet, wonach Russland die Friedensinitiative des Papstes im Allgemeinen und die Mission von dessen Emissär Zuppi im Besonderen begrüße.