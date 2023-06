Vatikan : Papst Franziskus weiter auf dem Weg der Genesung

Ins Krankenhaus gebracht : Papst Franziskus wird am Darm operiert

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich offenbar kurzfristig stark verschlechtert. Am Mittwoch wurde er in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht. Dort soll der 86-Jährige noch heute am Darm operiert werden.