Der Vatikan öffnet sein Archiv : Enthüllen Akten die Wahrheit über Pius XII.?

Die Kirche habe „keine Angst vor der Geschichte“ hat Papst Franziskus vor einem Jahr gesagt. Er begründete damit die Freigabe der Aktenbestände aus der Regierungszeit von Pius XII. (1939-1958) für die historische Forschung. Doch was ist „die Wahrheit“ über diesen Papst? Darüber streiten Historiker nun schon seit 57 Jahren; seit der Schriftsteller Rolf Hochhuth Pius XII. in seinem 1963 uraufgeführten Theaterstück „Der Stellvertreter“ als Papst darstellte, der gegenüber dem Holocaust aus Gleichgültigkeit geschwiegen habe. Dieser Vorwurf gegen den bis dahin auch von Juden hoch geachteten Papst, bestimmt die Debatte über Pius XII. bis heute.

Der Vatikan hat immer wieder darauf verwiesen, dass Pius XII. Tausenden Juden das Leben gerettet habe, was durch zahlreiche historische Untersuchungen bestätigt wurde. Die Kritiker dieses Papstes halten ihm hingegen vor, dass er den Holocaust nicht ausdrücklich verurteilt habe – was auch der Vatikan nicht bestreitet – und werfen ihm vor, zu wenig getan zu haben, um verfolgten Juden zu helfen, was der Vatikan entschieden bestreitet.