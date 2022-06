Vatikan gibt Auskunft : Wo der Peterspfennig blieb

Aktualisiert am

Jedes Jahr bittet der Vatikan zum Namensfest von Peter und Paul um den sogenannten Peterspfennig. Eigentlich soll er unmittelbar in Hilfsprojekte fließen. Aber dort kam 2021 nur ein kleiner Teil an.

Der Petersplatz in Rom am 30. Mai 2022 Bild: AP

Kommenden Sonntag ist es wieder so weit: Die Weltkirche bittet ihre gut 1,3 Milliarden Seelen um die Gabe des sogenannten Peterspfennigs. Jedes Jahr zum Namensfest Peter und Paul am 29. Juni, beziehungsweise am Sonntag davor oder danach, ruft der Vatikan die Gläubigen zur Sonderkollekte für humanitäre Aufgaben des Papstes sowie allgemeine Ausgaben der Kurie auf.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Dieser Tage hat der Heilige Stuhl erstmals detailliert über die Herkunft der Spenden für den Peterspfennig Rechenschaft abgelegt. Wie der Vatikan mitteilte, konnte nach dem besonders schlechten Spendenjahr 2020 im vergangenen Jahr wieder ein leichter Zuwachs beim Peterspfennig verzeichnet werden. Dennoch haben die Einnahmen die Ausgaben bei Weitem nicht gedeckt. Gespendet wurden 2021 demnach in aller Welt 46,9 Millionen Euro, im „Pandemiejahr“ 2020 waren es 44 Millionen Euro gewesen.