Afghanistans Nachbarn : Mit den Taliban reden, weil sie eine Gefahr sind

Die Zentralasien-Reise von Außenminister Heiko Maas lenkt den Blick auf Afghanistans nördliche Nachbarstaaten Usbekistan und Tadschikistan. Beide sind mit Afghanistan historisch und ethnisch verflochten, beide sehen sich von den Taliban bedroht und haben jüngst gemeinsame Militärübungen mit Russland abgehalten. Für Tadschikistan, wo Moskau seine größte Auslandsmilitärbasis unterhält, ist das nichts Außergewöhnliches.

Anders ist es bei Usbekistan, das immer wieder auf Distanz zu Russland gegangen ist. Derzeit wird darüber spekuliert, ob das mit 34,7 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Zentralasiens in die von Russland geführte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (ODKB) zurückkehrt. Formal war Usbekistan schon zweimal Mitglied: von der Gründung 1992 bis 1999 und dann wieder von 2006 bis 2012. Doch auch westlichen Regierungen bietet sich die Führung in Taschkent gerade als Partner an. Die Rolle der usbekischen Hauptstadt als Drehkreuz für westliche Rettungsflüge aus Afghanistan – wie die der Bundeswehr – erinnert an die Einbindung Usbekistans in den amerikanisch geführten Militäreinsatz in Afghanistan von 2001 an.