Politische Gefangene : Usbekistans Erbe der Karimow-Diktatur

Schawkat Mirsijojew hält sich zugute, an Usbekistans „Opfer der Repression“ zu erinnern. Besonders im Wahlkampf, denn am Sonntag kommender Woche will sich der Präsident im Amt bestätigen lassen. Ob es, wie die Verfassung vorsieht, seine letzte Wahl bleibt, wird von vielen bezweifelt. Der Reformeifer der ersten Zeit nach Mirsijojews Amtsantritt vor fünf Jahren ist ins Stocken geraten. Doch immerhin hat er dem Land eine behutsame Öffnung gebracht.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Am Montag besuchte der Kandidat in der südusbekischen Stadt Karschi ein Museum, das an die „Opfer der Repression“ erinnert und in einer früheren Moschee eingerichtet wurde. Sie sei, teilte das Präsidialamt mit, „unter dem totalitären Regime“ zu einem Gefängnis geworden. Das Museum diene der „Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit“, sagte Mirsijojew. „Unter dem totalitären Regime wurden Ehre und Würde unseres Volkes missachtet.“ Heute sei das ganz anders.