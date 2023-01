Wahl zum neuen Sprecher : Der rechte Flügel der Republikaner hadert mit McCarthy

Kevin McCarthy hatte am Neujahrstag gerade erst das bisher wohl größte Zugeständnis an seine parteiinternen Gegner gemacht. Dann kam der nächste Rückschlag: Weitere neun Republikaner des rechten Flügels sprachen sich offen gegen ihn als neuen Sprecher des Repräsentantenhauses aus. McCarthy sagte in einem Brief unter anderem zu, künftig sollten fünf Stimmen der Mehrheitspartei für ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher reichen.

Den neun Abgeordneten reichte dieses Damoklesschwert über McCarthys Kopf jedoch nicht – es sei eine „radikale Abkehr vom Status quo“ nötig, schrieben sie wenig später. McCarthy trage nach 14 Jahren in der Parteiführung die Verantwortung, die Dysfunktionalität des Repräsentantenhauses zu beheben. Zwar seien Fortschritte gemacht worden, doch McCarthys Antwort auf die Forderungen käme „fast unmöglich spät“. Keine zwei Tage waren es da mehr, bis sich an diesem Dienstag der 118. Kongress konstituiert und die Erste Kammer ihren Sprecher wählt.

Nachfolger Nancy Pelosis

McCarthy braucht 218 der 222 republikanischen Stimmen im Repräsentantenhaus, um sich den lange gehegten Wunsch zu erfüllen, der Demokratin Nancy Pelosi als Sprecher nachzufolgen. Doch bis zur letzten Minute verweigerte dem Mann des Parteiestablishments eine entscheidende Zahl Parteirechter die Gefolgschaft, ungeachtet der Zugeständnisse, die der Kalifornier seit den Kongresswahlen im November gemacht hat. Er ist auf die Stimmen von Trump-Anhängern und moderaten Republikanern angewiesen. Zwar sind viele Kandidaten Donald Trumps in den Kongresswahlen im November gescheitert – der Einfluss der Trumpisten im Repräsentantenhaus hat sich mit der knappen republikanischen Mehrheit jedoch vergrößert.

Insgesamt haben sich inzwischen mehr als ein Dutzend Republikaner offen gegen McCarthy als Sprecher ausgesprochen. Viele sind Mitglieder des sogenannten House Freedom Caucus, einer Gruppierung rechtskonservativer Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Sie fordern eine Umstrukturierung der republikanischen Führung. Einige seiner Gegner konnte der 57 Jahre alte McCarthy mit dem Versprechen umstimmen, sie in Ausschüssen zu platzieren.

Doch es gelang ihm auch mit den angekündigten Änderungen in der Geschäftsordnung bis zuletzt nicht, seine Kritiker auf eine ihm ungefährliche Zahl zu schrumpfen. Auf einen konkreten Gegenkandidaten geeinigt haben sich McCarthys Kritiker nicht. In der parteiinternen Vorwahl hatte sich McCarthy mit 188 zu 31 Stimmen gegen den Abgeordneten Andy Biggs vom rechten Flügel durchgesetzt.

McCarthy stimmte gegen Impeachment Trumps

Der bisherige Minderheitsführer McCarthy hat schon lange vorgebaut, um sich den Posten des Sprechers eines Tages zu sichern. Seit dem Sturm auf das Kapitol balanciert McCarthy zwischen den Moderaten und dem rechten Flügel der Republikaner. Am 6. Januar 2021 rief er Donald Trump dazu auf, seinen Mob zurückzurufen, stimmte dann jedoch nicht für das zweite Impeachment Trumps – obwohl er ihm öffentlich die Verantwortung dafür gab. Wenig später reiste er dann zu Trump in sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida und ließ dessen Anhänger in der Fraktion gewähren.

Erhält McCarthy an diesem Dienstag keine Mehrheit, muss der Wahlgang so lange wiederholt werden, bis ein Kandidat oder eine Kandidatin die Mehrheit auf sich vereint. Ohne Sprecher ist das Repräsentantenhaus nicht arbeitsfähig. Der Abgeordnete Bob Good aus Virginia, einer der lautesten Kritiker McCarthys, forderte in der vergangenen Woche: „Wir müssen einen Sprecher wählen, der eine wirklich konservative politische Agenda verfolgt.“ Es sei an der Zeit, die „Tyrannei der Regierung“ zu bekämpfen und innerhalb der Republikaner ein „System zu besiegen, das den Konservativen feindlich gesinnt ist“. Am Montag äußerte Good dann in einem Interview, er werde definitiv nicht für McCarthy stimmen. Er rechne mit zehn bis 15 Republikanern, die es ihm gleichtäten.