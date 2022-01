Verhandlungen mit Russland : USA schlagen beiderseitige Begrenzung von Militäraktivitäten vor

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Angaben aus US-Regierungskreisen zu Gesprächen mit Russland über eine Begrenzung bestimmter Militäraktivitäten in Osteuropa bereit. In den anstehenden Gesprächen über die Ukraine-Krise könne über eine beiderseitige Begrenzung militärischer Übungen und der Stationierung von Raketen in der Region gesprochen werden, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der Regierung von US-Präsident Joe Biden am Samstag. Nicht bereit seien die USA hingegen zu Gesprächen über den Umfang der Stationierung von US-Truppen in Nato-Mitgliedsstaaten in der Region.

Der Mitarbeiter äußerte sich in einem Gespräch mit Journalisten über die anstehenden Treffen von Politikern zur Ukraine-Krise. Am Montag wollen Spitzenvertreter der USA und Russlands in Genf erste direkte Gespräche darüber führen. Erwartet werden die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman und Moskaus Vize-Ressortchef Sergej Rjabkow.

Für Mittwoch ist ein Treffen des Nato-Russland-Rats geplant. Russland hat rund 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Regierung in Moskau weist den Vorwurf zurück, sie bereite eine Invasion vor. Stattdessen wollen man deutlich machen, dass Moskau eine weitere Ost-Erweiterung der Nato nicht akzeptiere.