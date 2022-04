Milliardär Peter Thiel : Er investiert in eine neue Generation von Trumpisten

Ende 2020 sah Peter Thiel die Zeit gekommen, sein Portfolio zu erweitern. Der Investor zockte nicht mehr nur mit innovativen Technologien, sondern setzte sein Geld auf etwas anderes: eine neue Generation von Trumpisten. Thiel folgt dabei den Regeln, die er selbst aufgestellt hat. Er identifiziert Wachstumsmärkte und disruptive Geschäftsmodelle. Nur die Größenordnung veränderte sich. Es geht nicht mehr allein darum, den Markt zu beherrschen, sondern um die Macht in der Republikanischen Partei. Thiel will, was Donald Trump versagt blieb: Er möchte den politischen Kurs Amerikas nachhaltig verändern.

„Unternehmen sind in gewisser Weise wie Staaten“, schreibt Thiel in seiner Start-up-Bibel „Zero to one“, von der noch die Rede sein wird. Fehlentscheidungen seien schwer zu korrigieren, womöglich erst nach einer Krise oder Pleite. Für jeden Gründer sei es am wichtigsten, welche Partner er sich aussuche. Thiel hat dafür ein Händchen. 1999, während des Dotcom-Booms, gründete er den Onlinebezahldienst Paypal – mit Leuten, die heute im Silicon Valley als „Paypal Mafia“ bekannt sind: unter ihnen Elon Musk, der später Space X und Tesla gründete; der Kopf hinter Linked-In gehörte ebenfalls dazu, die drei Youtube-Gründer auch.

2002 verkauften sie das Unternehmen an Ebay – für 1,5 Milliarden Dollar. Thiel selbst, dessen Vermögen inzwischen mehr als neun Milliarden Dollar betragen soll, gründete daraufhin Palantir, ein Datenanalyse-Unternehmen. Zu seinen Kunden gehören vor allem amerikanische Sicherheitsbehörden. In-Q-Tel, der Risikokapitalzweig der CIA, investierte früh. Wieder hatte Thiel den richtigen Riecher. Es war die Zeit nach den Terroranschlägen des 11. September 2001, als die Nachrichtendienste auf Big Data setzten. Thiel war zudem der erste externe Investor bei Facebook. Was er anfasst, wird zu Gold.

Mit diesem Selbstvertrauen tritt der 54 Jahre alte Deutschamerikaner auf. Er gehört zur Kaste der Tech-Milliardäre, die ohne einen gewissen Größenwahn nicht dorthin gekommen wären, wo sie hinwollten. Sie haben noch immer Großes vor: Musk will zum Mars, Jeff Bezos den Weltraum bewohnbar machen, Google-Mitgründer Larry Page investiert in Projekte, in denen es um Unsterblichkeit geht. Auch Thiel interessiert sich für viele Dinge.

Politische Disruption schien plötzlich möglich

Mit Extravaganzen wie Musk und Bezos macht er aber keine Schlagzeilen. Er spielt nicht Gott. Seine Ambitionen sind irdisch. Er ist der Streber unter den Silicon-Valley-Boys. Und der größte Kritiker der linksliberalen, woken Welt in Palo Alto, in der eine Kultur des Scheiterns zelebriert werde, wie Thiel beklagt. 2018 zog er von der Bay Area nach Los Angeles, wo er mit seinem Mann und zwei Kindern lebt.

Sein politisches Engagement war anfangs noch konventionell. Thiel, der sich als libertär beziehungsweise konservativ-libertär bezeichnet, unterstützte traditionelle Republikaner: 2008 etwa John McCain als Präsidentschaftskandidaten, nachdem er sich in den Vorwahlen für den Libertären Ron Paul ausgesprochen hatte. 2016 setzte er zunächst auf die einstige Hewlett-Packard-Vorstandsvorsitzende Carly Fiorina, schließlich aber doch auf einen anderen Unternehmer: Donald Trump. 1,25 Millionen Dollar spendete er ihm im Oktober 2016 – zu einer Zeit, als dessen Kampagne scheinbar am Boden lag, nachdem Medien das Access-Hollywood-Tonband veröffentlicht hatten („Grab ’em by the pussy“). Thiel sagte, man müsse Trump ernst nehmen, aber nicht wörtlich. Es war eine der größten Spenden für Trump. Andere aus dem Silicon Valley hatten sich gegen Trump gestellt.