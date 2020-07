Rassismus in der Vorstadt : So erlebt eine Schwarze den amerikanischen Albtraum

In einem kleinen Ort nahe New York soll ein Weißer seine schwarze Nachbarin schikaniert haben. Der Busfahrer Anthony Herron harrt daher seit Tagen zu ihrem Schutz vor dem Haus aus. Zum Schlafen kommt er kaum noch.

Die kleine New Yorker Vorstadt Valley Stream erlebte ihre wohl größte Demonstration. Was auch die Nachbarn bemerkten. Bild: AP

Anthony Herron schläft seit neun Tagen in seinem Auto. Manchmal döst er auch auf einem Campingstuhl ein. Aber das erlaubt er sich nur, wenn er abgelöst wird. Schwarze Männer müssen schwarze Frauen beschützen, mit diesem Leitspruch ist er angetreten. Deswegen kommt er jetzt jeden Tag zum Haus von Jennifer M. in Valley Stream auf Long Island und hält Nachtwache.

Jennifers weißer Nachbar soll sie seit zwei Jahren schikanieren. Seit sie das öffentlich machte, campieren ihre neuen Beschützer jede Nacht vor ihrem Haus. Manchmal kommen Gruppen von Bikern, manchmal Väter mit ihren Kindern, manchmal weiße Rentner. Ein paar Gangmitglieder sollen auch schon da gewesen sein. Fotos zeigen fröhliche Menschen, die sich vor Lebensmittelspenden kaum retten können.

Ein Zelt auf dem kurz gestutzten Rasen und stapelweise Getränkekisten stören das Bild, das die weißen Zäune und Holzhäuser hier in der Vorstadt bieten. Doch noch gab es keine Konflikte, versichert Herron. Es gab zwar eine Bombendrohung, aber vielleicht sei die ja nicht ernst gemeint gewesen. Die Polizei sperrte jedenfalls die Straße ab, das gelbe Band ist inzwischen wieder verschwunden.

Herron ist ein Aktivist durch Zufall. Eigentlich will er unter dem Namen „F.L.O.W.“ lieber Hip-Hop-Musik machen. In die „Black Lives Matter“-Bewegung ist er höchstens lose eingebunden. Und doch hat er für Jennifer M. vor einigen Tagen einen Protest mit mehr als 2000 Menschen organisiert. Das war wohl die größte Demonstration, die die gemächliche Vorstadt bis dahin erlebt hatte. Aus dem ganzen Land gab es Solidaritätsbekundungen, Fernsehsender und andere Medien berichteten. Manch einer wunderte sich, wie ein Konflikt zwischen Nachbarn plötzlich eine Massendemonstration und einen Dauer-Sit-In in „Suburbia“ ausgelöst hatte.

Fäkalien im Garten

Valley Stream ist nicht groß, hier leben nur etwa 40.000 Menschen. Die Gemeinde auf Long Island ist der erste Halt der Regionalbahnstrecke aus New York, der nicht mehr zum weit ausgreifenden Stadtteil Queens gehört. Von hier ist man mit dem schnelleren Zug in unter 40 Minuten in Midtown Manhattan. Es pendelt sich also leichter als aus manchen Ecken im Stadtgebiet. Wie in vielen amerikanischen Kleinstädten konzentriert sich der Charme des Ortes im Landkreis Nassau auf die privaten Häuser und zwei hübsche Parks. Die Hauptstraße mit ihren Fast-Food-Ketten und kleineren „Strip Malls“ zum Einkaufen ist kein Ort zum Verweilen. Das Restaurant-Essen unter freiem Himmel, das New York dieser Tage wieder zum Leben erweckt, hat sich hier noch nicht durchgesetzt.

Jennifer M. zog vor zwei Jahren hierher, weil sie für sich und ihre neu geborene Tochter ein richtiges Haus haben wollte. Vorher hatte die alleinerziehende Krankenschwester immer zur Miete gewohnt, nun reichte es für eine Anzahlung und eine Hypothek. Das weiß und hellgrün gestrichene Holzhaus steht an einer Ecke zweier ruhiger Straßen, daneben ein alter Baum. Viele ältere Häuser wie dieses, oft mit Veranden voller Blumen gibt es hier.

Um das Haus von Jennifer M. steht der sprichwörtliche weiße Zaun, der für viele Menschen einen Teil des amerikanischen Traums symbolisiert. Doch für sie habe sich der Traum schnell in einen Albtraum verwandelt, sagt die Krankenschwester. Der weiße Nachbar soll die Afroamerikanerin eingeschüchtert und gemobbt haben, schließlich habe er sie massiv bedroht und in rechtliche Schwierigkeiten gebracht. Einmal soll er ein totes Eichhörnchen in ihren Vorgarten gelegt haben, ein anderes Mal mehrere Haufen Fäkalien. Und immer wieder sollen er und sein Sohn mit Gewehren und Pistolen demonstrativ neben ihrem Haus gestanden haben.