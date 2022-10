Angriff auf Pelosis Ehemann : „Wo ist Nancy?“

Nancy Pelosi landete am Freitagabend in ihrer Heimatstadt San Francisco und fuhr sogleich zu ihrem Mann ins Krankenhaus. Dort war Paul Pelosi, der bei einem Angriff in seinem Haus einen Schädelbruch erlitten hatte, gerade operiert worden. Noch ist vieles offen: Das Motiv des Täters vor allem, auch der Geisteszustand des 42 Jahre alten David DePape, der später von der Polizei festgenommen und unter anderem wegen Mordversuchs, Angriffs mit einer tödlichen Waffe und wegen Einbruchs angeklagt wurde.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Was war geschehen? Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr in der Nacht, brachen drei Polizisten in San Francisco zum Anwesen der Pelosis in Pacific Heights auf. Wie es später hieß, war es Paul Pelosi, dem 82 Jahre alten Mann der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, gleich nach dem Einbruch gelungen, die Polizei anzurufen und ihr eine kodierte Botschaft zukommen zu lassen. Polizeichef William Scott berichtete am Freitag, als die Beamten in dem Haus angekommen seien, hätten Paul Pelosi und der Angreifer um einen Hammer gerungen. Vor den Augen der Polizei habe der DePape dann den Hammer an sich gerissen und auf Pelosi eingeschlagen.

Verschwörungstheoretische Postings

Daraufhin sei der Eindringling von den Polizisten überwältigt und entwaffnet worden. Die Beamten hätten sodann Pelosi versorgt. Beide Männer seien zunächst ins Krankenhaus gebracht worden. DePape kam später in Untersuchungshaft. Das Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses teilte mit, Paul Pelosi habe einen Schädelbruch und schwere Verletzungen an seinem rechten Arm und den Händen erlitten. Die Ärzte erwarteten aber, dass der 82 Jahre alte Investor sich vollständig erholen werde.

Amerikanische Medien berichteten unter Verweis auf eine nicht genannte Quelle, der Eindringling habe mehrmals nach der Demokratin gerufen: „Wo ist Nancy?“ Pelosi befand sich zur Tatzeit in Washington. Sie wollte ursprünglich am Samstagabend mit Vizepräsidentin Kamala Harris an einer Fundraising-Veranstaltung teilnehmen. Da Nancy Pelosi, die Nummer Drei im Staat, nicht in San Francisco war, befand sich auch kein Personenschutz im Haus der Pelosis.

Polizeichef Scott hob hervor, das Motiv sei noch offen. Aktenkundig sei der Mann den Sicherheitsbehörden nicht gewesen. Die – inzwischen gesperrte – Facebook-Seite DePapes zeigte unter anderem verschwörungstheoretische Postings zur Kapitolerstürmung am 6. Januar 2021. Andere Einträge legen eine Nähe zur radikalen Nudistenszene nahe.

Vizepräsidentin Harris sprach am Samstagabend von einem Akt extremer Gewalt und beklagte den verbreiteten Hass. Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer im Senat, äußerte, er sei entsetzt und angewidert angesichts der Tat. Kevin McCarthy, der republikanische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, soll vertraulich mit Pelosi gesprochen haben. Eine Stellungnahme Donald Trumps gab es bisher nicht. Der frühere Präsident hatte Pelosi immer wieder verbal attackiert und sie als „Crazy Nancy“ bezeichnet.