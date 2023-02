Im Umgang mit der Ballon-Affäre hat in Washington eine zweite Phase begonnen. Während die Spionageabwehr mit dem Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballons ihren ersten Auftrag er­füllt hat und die Auswertung der Trümmerteile läuft, hat die amerikanische ­Re­gierung damit begonnen, die chinesische Verlegenheit für sich diplomatisch nutzbar zu machen: Washington klärt die Welt darüber auf, was die Chinesen wirklich im Schilde führen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



So berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf amerikanische Nachrichtendienste am Mittwoch, dass das State Department seine Botschaften über das Ausmaß der chinesischen Spionagetätigkeit ins Bild gesetzt und sie angewiesen hat, die Informationen mit Verbündeten und Partnern zu teilen.

Im Kern geht es darum, dass der Ballon und das zweite – über Kolumbien gesichtete – Objekt Teil eines umfangreichen Überwachungsprogramms Pekings sei, das von der Volksbefreiungsarmee betrieben werde. Ballons dieser Art hätten seit Jahren Informationen über militärische Einrichtungen in Ländern und Gebieten gesammelt, die für Peking von strategischem Interesse seien. Dazu zählten etwa Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und die Philippinen. Bisher seien chinesische Ballons über fünf Kontinenten gesichtet worden.

China zeigt Interesse an militärischen Informationen

Anfängliche Widersprüche in der amerikanischen Lesart der Affäre wurden inzwischen aufgelöst. Erst hatte es geheißen, von dem Ballon gehe keine Gefahr aus, auch weil es sich im Vergleich zu Spionagesatelliten um eine veraltete Technologie handle. Dann wurde darauf verwiesen, dass die Mission sich von früheren Einsätzen dadurch unterschieden habe, dass der Ballon längere Zeit über sensitiven militärischen Anlagen verweilt habe. Nun zitierte die Zeitung einen Regierungsvertreter mit der Einschätzung: „Die Chinesen haben eine unglaublich alte Technologie mit modernen Kommunikations- und Beobachtungsmöglichkeiten kombiniert, um Informationen über die Streitkräfte anderer Länder zu sammeln.“

Am Montag leitete Wendy Sherman, die stellvertretende Außenministerin, gemeinsam mit Vertretern des Pentagons eine Unterrichtung über das chinesische Spionageprogramm, an der 150 ausländische Diplomaten von 40 Botschaften teilnahmen. Zudem wurden detaillierte In­formationen an alle eigenen Botschaften geschickt, um weitere Partner über die chinesische Spionage aufzuklären. „Un­sere Verbündeten und Partner sind sehr daran interessiert“, sagte der Regierungsvertreter nach Angaben der Zeitung.

Länder, in denen militärische Anlagen bereits Ziel chinesischer Spionage waren, wurden eigens unterrichtet. In Japan hatte es 2020 Spekulationen über ein Objekt am Himmel gegeben, das heute in neuem Licht erscheine. Viele der Verbündeten und Partner verstünden, dass auch sie vulnerabel seien, sagte der Regierungsvertreter weiter.