Unruhen am 6. Januar 2021 : War der „Sturm aufs Kapitol“ ein Aufstand?

Für die meisten Demokraten ist klar: Der „Sturm auf das Kapitol“ war mehr als ein politischer Protest. Heißt das, sie können Unterstützer der Trump-Anhänger am Wiedereinzug in den Kongress hindern? Eine Gruppe prescht vor.

Aufständische oder Protestler?: Szene vor dem Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 Bild: AP

Madison Cawthorn ist 26 Jahre alt, Kongressabgeordneter und einer der lautesten Vertreter des rechten Flügels der Republikaner. Der Politiker aus North Carolina steht nicht nur hinter Donald Trump und dessen Lüge vom Wahlbetrug – viele glauben auch, dass er die Attacke auf das Kapitol am 6. Januar letzten Jahres unterstützte. Einige Demokraten wollen nun verhindern, dass Cawthorn bei den Midterm-Kongresswahlen im November wieder antreten kann. Ihre Waffe: Ein bislang eher unbekannter Verfassungszusatz.

Eine Gruppe namens „Free Speech for People“ reichte eine Beschwerde ein, der die Behörden in North Carolina nun nachgehen müssen. Mit diesem Mechanismus könnten die Demokraten auch andere Republikaner angreifen, wie etwa die rechten Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus Georgia oder Louie Gohmert aus Texas.

Die „Free Speech“-Gruppe in North Carolina, die formell aus „einfachen Wählern“ besteht, will zeigen, dass Cawthorn die „Aufständischen“ direkt unterstützt habe. Hinweise auf eine unmittelbare organisatorische Hilfe für Gewalttäter gibt es bislang aber nicht. Cawthorn und andere Republikaner beteuerten bislang stets, alle Rechtsbrüche des 6. Januar seien zu verurteilen. Vor dem Angriff auf das Kapitol hatte Cawthorn sich mit Organisatoren der „Stop the Steal“-Demonstration getroffen und getwittert, dass es „Zeit zu kämpfen“ sei, weil die Zukunft der Demokratie von „den Handlungen einiger weniger“ abhänge. Bei der Kundgebung sagte der Abgeordnete den Zuschauern, dass die Demokraten sie „zum Schweigen bringen“ wollten. Nach dem Angriff auf das Kapitol bezeichneten er und andere Republikaner verhaftete Krawallmacher als „politische Gefangene“ und „Geiseln“.

Der dritte Absatz des 1868 ratifizierten 14. Verfassungszusatzes war eigentlich dazu gedacht, Politiker, die sich an der Abspaltung der Südstaaten beteiligt hatten, an der Rückkehr in den Kongress zu hindern. Darin heißt es, niemand solle Senator oder Abgeordneter sein, der an einer Rebellion oder einem Aufstand gegen die Verfassung beteiligt gewesen sei, auf die er einen Eid geschworen habe. Das gelte auch für jene, die solchen Verfassungsfeinden helfen.

Der Passus verlor in der Praxis schnell seine Bedeutung. In den Jahren 1919 und 1920 wurde er zuletzt angewandt, beide Male gegen den österreichisch-amerikanischen Sozialisten Victor Berger aus Wisconsin, den der Kongress ausschloss, nachdem er die Beteiligung der Amerikaner am Ersten Weltkrieg kritisiert hatte.

Aufstand oder Protest?

Es sei eine „groteske Verdrehung“ des 14. Verfassungszusatzes, die hier versucht werde, erklärte Cawthorn. Für ihn wird das Verfahren allerdings auch dann unangenehm, wenn es sich als gegenstandslos erweist. Denn in North Carolina liegt die Beweislast bei dem Abgeordneten – er muss also zeigen, dass er keinen Aufstand unterstützte. Die Wahlbehörde des Bundesstaates muss ein fünfköpfiges Gremium benennen, das den Vorwurf untersucht. Zeitlich wird sich das verzögern, da zur Zeit ein Verfahren wegen der Neustrukturierung der Wahlkreise läuft. Um für eine zweite Amtszeit als Abgeordneter antreten zu können, müsste Cawthorn das Verfahren bis zu den republikanischen Vorwahlen im Mai hinter sich haben.

Die Demokraten spekulieren möglicherweise auf diese zeitliche Verzögerung, um Cawthorn an der Kandidatur zu hindern. Die Entscheidung der Wahlbehörde kann wiederum angefochten werden und ginge dann an die Gerichte in North Carolina, theoretisch aber bis zum Obersten Gericht. Der konservativ dominierte Supreme Court würde dann anhand des Falles von Cawthorn entscheiden können, ob es sich beim 6. Januar um einen Aufstand handelte.