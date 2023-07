Das US-Militär verstärkt seine Präsenz in der Golfregion. Als Reaktion auf eine Reihe „besorgniserregender Ereignisse“ in der Straße von Hormus habe Verteidigungsminister Lloyd Austin die Entsendung eines US-Zerstörers sowie mehrerer F-35- und F-16-Kampfflugzeuge angeordnet, kündigte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Washington an. Ziel sei es, US-Interessen zu verteidigen und die Freiheit der Schifffahrt in der Region zu sichern.

Eine Sprecherin des Pentagons verwies auf die „anhaltende Bedrohung“, nachdem ein Schiff der iranischen Marine versucht habe, zwei Tanker in der Straße von Hormus und im Golf von Oman unter seine Kontrolle zu bringen. Nach amerikanischer Darstellung war auf eines der Schiffe geschossen worden. Iran dementierte die Aussage.

Anfang Mai hatte Iran einen unter der Flagge Panamas fahrenden Öltanker beschlagnahmt. Eine Flotte Hochgeschwindigkeitsboote der Marine der Iranischen Revolutionsgarde (IRGCN) habe die unter der Flagge Panamas fahrende griechische „Niovi“ am Mittwoch in der Straße von Hormus aufgebracht, erklärte damals das US-Militär. Der Tanker sei ohne Fracht von Dubai nach Fudschaira, einem weiteren Hafen der Vereinten Arabischen Emirate, unterwegs gewesen.

Wichtige Seeroute für den Transport von Erdöl

„Ein Dutzend IRGCN-Schnellangriffswasserfahrzeuge umschwärmten das Schiff in der Mitte der Meerenge“, hieß es in einer Mitteilung der Fünften US-Flotte, die in Bahrain stationiert ist. Die Revolutionsgarden hätten den Tanker daraufhin gezwungen, Kurs zu ändern und in iranische Hoheitsgewässer zu fahren.

Daher erhöhe das US-Verteidigungsministerium nun „in Abstimmung mit unseren Partnern und Verbündeten unsere Präsenz und unsere Fähigkeit, die Meerenge und die umliegenden Gewässer zu überwachen“, hieß es aus dem Pentagon. Das Ministerium rief Iran auf, die „destabilisierenden Aktionen, die den freien Handelsverkehr durch diese strategische Wasserstraße bedrohen, sofort einzustellen“.

Der Golf von Oman liegt zwischen dem Oman und Iran. Er stellt eine für den Transport von Erdöl wichtige Seeroute dar.