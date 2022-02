Ukraine-Krise : USA verlegen weitere 3000 Soldaten nach Polen

Ein Transportflugzeug der US Air Force landet mit Ausrüstung und US-Soldaten auf dem Flughafen in Poznan, Polen. Bild: EPA

Die westlichen Verbündeten haben in einer Schaltkonferenz zur Ukraine-Krise noch einmal ihre Entschlossenheit betont, mit schnellen und tiefgreifenden Sanktionen auf eine mögliche russische Invasion in der Ukraine zu reagieren. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es am Freitag anschließend, die Lage werde von den Teilnehmern aus Europäischer Union und Nato als „sehr, sehr ernst“ eingeschätzt. Man wolle weiter versuchen, Russland mit diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation zu bewegen. „Es gilt einen Krieg in Europa zu verhindern“, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf Twitter.

US-Präsident Joe Biden hatte sich am Freitagnachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und weiteren Verbündeten über den Ukraine- Konflikt ausgetauscht. Eingeladen waren auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson, Polens Präsident Andrzej Duda, der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und Kanadas Premier Justin Trudeau.

Das Weiße Haus hatte erklärt, in dem Gespräch solle es um die „gemeinsame Besorgnis über Russlands fortgesetzte militärische Aufstockung“ an der ukrainischen Grenze gehen. Ziel sei es, sich weiter über die „Koordinierung von Diplomatie und Abschreckung“ auszutauschen.

Nur wenige Stunden später erklärte das Verteidigungsministerium, dass die US-Streitkräfte rund 3000 weitere Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen verlegen. Das habe Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Geheiß von Präsident Joe Biden angeordnet, hieß es dazu.

Großbritannien, Niederlande und Japan fordern Bürger zur Ausreise auf

Nach den USA rufen auch Großbritannien, die Niederlande und Japan ihre Landsleute dazu auf, die Ukraine zu verlassen. Das Außenministerium in Tokio veröffentlicht nach eigenen Angaben eine entsprechende Aufforderung. Demnach halten sich derzeit rund 150 japanische Staatsbürger in der Ukraine auf. Der niederländische Radiosender BNR meldet die Aufforderung zur Ausreise unter Berufung auf den Botschafter des Landes in der Ukraine. Zudem habe die Regierung entschieden, die diplomatische Vertretung von Kiew nach Lwiw im Westen der Ukraine zu verlegen.

Auch Großbritannien hielt seine Bürger an, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. „Wir fordern britische Staatsangehörige in der Ukraine dringend auf, auf kommerziellen Wegen auszureisen, solange diese verfügbar sind“, teilte das Außenministerium in London am Freitagabend mit. Die Regierung rät zudem von allen Reisen in die frühere Sowjetrepublik dringend ab. Vom Auswärtigen Amt gibt es bislang keine Ausreiseaufforderung für deutsche Bürger in der Ukraine. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, man beobachte die Lage im Land sehr genau. Es gebe regelmäßig Krisenvorsorge-Sitzungen aller Ressorts. „Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet und können jederzeit auch kurzfristig unsere Maßnahmen verschärfen.“

Der Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze habe die Gefahr militärischer Handlungen erhöht, hieß es zur Begründung. Deswegen würden zudem weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft abgezogen, hieß es weiter. Zuvor hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bei einem Besuch in Moskau gesagt, die russische Truppenstärke an der ukrainischen Grenze erlaube einen sofortigen Angriff auf das Nachbarland.

Die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am Sonntag nächster Woche für möglich. „Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, sollte sich (der russische Präsident) Wladimir Putin dazu entschließen, sie anzuordnen“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag im Weißen Haus. „Ich werde mich nicht zu den Einzelheiten unserer Geheimdienstinformationen äußern. Aber ich möchte klarstellen, dass sie (die Invasion) während der Olympischen Spiele beginnen könnte, obwohl es viele Spekulationen gibt, dass sie erst nach den Olympischen Spielen stattfinden würde.“