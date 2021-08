Gemeinsamer Feind IS : Bidens Bund mit den Taliban

Das Tempo der Umwälzung in Afghanistan ist schwindelerregend. Während die Öffentlichkeit noch mit Angela Merkel staunt, wie „atemberaubend schnell“ die seit zwanzig Jahren vom mächtigsten Militärbündnis der Welt zurückgedrängten und bekämpften Taliban das Land zurückerobert haben, sickert nun die nächste „bittere Realität“ in die Köpfe: Amerika und die militant-islamistischen Taliban sind jetzt faktische Verbündete.

Denn die Dschihadisten des „Islamischen Staats“ (IS) gehen derzeit noch brutaler vor, und sie haben noch ambitioniertere Ziele. Ihre krude Ideologie wollen sie nicht nur in Afghanistan durchsetzen. Davon fühlt sich der „Emir“ der Taliban genauso bedroht wie der Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten.

Dem kommandierenden amerikanischen General, der am Donnerstagabend den Tod von dreizehn Soldaten bei einem Anschlag am Kabuler Flughafen verkünden musste, obwohl die Amerikaner gewarnt waren, ließ keine Zweifel an der Aufrichtigkeit der Taliban erkennen. Dabei hatten die Selbstmordattentäter des IS offenbar Taliban-Kontrollposten passiert, um den ausreisewilligen, also westlich orientierten Afghanen und ihren amerikanischen Beschützern nahezukommen. Zu Wochenbeginn war sogar der CIA-Direktor William Burns nach Kabul geflogen, um dem Taliban-Führer Mullah Baradar seine Erkenntnisse über die Terror-Pläne des IS persönlich mitzuteilen.

Das war eine von vielen demütigenden Demarchen der Amerikaner in ihren letzten Tagen am Hindukusch, hatten die Taliban dem IS doch buchstäblich Tür und Tor geöffnet, indem sie Tausende Häftlinge aus den Gefängnissen freiließen. Einige IS-Anführer haben die neuen Machthaber dann zwar sogleich erschossen, aber viele Anhänger der Dschihadisten gerieten auf freien Fuß.

Die Regierung von Präsident Joe Biden wird den Taliban nicht plötzlich vertrauen; sie ist ja selbst gerade von ihnen betrogen worden. Aber sie will ihre Evakuierungsmission wenigstens bis Dienstag fortsetzen – in der Frist, die ihnen die Taliban zugebilligt hatten. In dieser Lage sind die Amerikaner auf ihren afghanischen Erzfeind angewiesen. Die Öffentlichkeit kann sich schon darauf einstellen, dass auch künftig solche realpolitischen Erwägungen die Beziehung bestimmen werden und immer weniger die Sorge um afghanische Schülerinnen oder einstige Ortskräfte westlicher Organisationen.

„Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ - diese Devise hat in den vergangenen Jahrzehnten am Hindukusch bereits viel Unheil angerichtet; schon die Mujaheddin hat Amerika aufgepäppelt, um den Sowjets entgegenzutreten. Doch gerade in einer Zeit, in der sich der Westen sein eigenes Unvermögen eingesteht, ferne Länder nach seinem Bilde neu zu erschaffen, werden unappetitliche Zweckbündnisse an der Tagesordnung bleiben.

Joe Biden musste sich in Europa diese Woche viel Kritik anhören, weil er sich weigerte, Amerikas Deal mit den Taliban zu brechen und eine Verlängerung der Evakuierungsmission anzukündigen. Man muss sich nicht Bidens Superlativ zu eigen machen, dass Amerikas Streitkräfte die „selbstlosesten der Welt“ seien. Doch während die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wenige Stunden nach den verheerenden Anschlägen erleichtert mitteilte, es befinde sich nun kein deutscher Soldat, Diplomat oder Polizist mehr in Afghanistan, machen die Amerikaner in Kabul weiter. Wohlwissend, dass die IS-Dschihadisten weitere Anschläge planen, dass sich amerikanische Soldaten auch in den kommenden Tagen an den Toren zum Flughafen exponieren müssen – und dass sie auf den Schutz der Taliban angewiesen sind.