USA erbost über Saudi-Arabien : Ende einer Erzfreundschaft

Den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien droht eine Eiszeit. Präsident Joe Biden will das Verhältnis zum Königreich neu bewerten. Die Regierung in Washington ist verärgert darüber, dass das Ölförderstaaten-Kartell OPEC Plus, wo Saudi-Arabien eine führende Rolle spielt und gedeihlich mit Russland zusammenarbeitet, beschlossen hat, die Ölfördermenge um bis zu zwei Millionen Barrel am Tag zu verringern. Es will damit den Ölpreis stützen. „Es wird einige Konsequenzen für das geben, was sie mit Russland gemacht haben“, sagte Biden dem Sender CNN. „Ich werde nicht darauf eingehen, was ich in Betracht ziehen würde und was mir vorschwebt. Aber es wird Konsequenzen haben.“

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Der Präsident und seine Mannschaft hatten bis zuletzt versucht, ihren Einfluss geltend zu machen und den Schritt des Kartells zu verhindern. Zum einen, weil dieser wenige Wochen vor wichtigen Kongresswahlen zu höheren Benzinpreisen führen könnte, was wiederum Biden und seiner Partei, den Demokraten, schaden könnte. Zum anderen, weil ein höherer Ölpreis dem russischen Machthaber Wladimir Putin nutzt, dem es so leichter fällt, seine Kriegskasse zu füllen.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Brian Deese, erklärten in einer Stellungnahme, der Präsident sei „enttäuscht über die kurzsichtige Entscheidung“ der OPEC Plus, die Fördermenge zu verringern, „während die Weltwirtschaft mit den andauernden negativen Auswirkungen von Putins Invasion in der Ukraine zu kämpfen hat“.

„Putin und Saudi-Arabien gegen die Vereinigten Staaten“

Aus der Partei des Präsidenten kamen noch weit schärfere Töne. „Lassen Sie uns ganz offen sein“, sagte Senator Richard J. Durbin aus Illinois, der zweitwichtigste Demokrat im Senat, auf CNN. „Es sind Putin und Saudi-Arabien gegen die Vereinigten Staaten.“ Andere demokratische Kongressabgeordnete dringen darauf, die Waffenverkäufe an das Königreich zu kürzen.

Die Führung in Riad versuchte, den diplomatischen Schaden zu begrenzen. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan verteidigte die „einstimmige“ Entscheidung des OPEC-Plus-Kartells in einem Interview mit dem saudischen Sender Al Arabija als „verantwortungsvoll“ und „angemessen“. Sie habe wirtschaftliche Gründe gehabt, erklärte er. Zugleich würdigte Prinz Faisal bin Farhan die „strategische Partnerschaft“ mit den Vereinigten Staaten, die seit ihren Anfängen eine Institution gewesen sei.

Aber das Verhältnis beider Länder hat gelitten. Von einer Herzlichkeit, wie sie herrschte, als sich im Jahr 1945 der saudische König Abd al-Aziz Ibn Saud und der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt an Deck des Kreuzers USS Quincy im Suezkanal trafen, kann nicht mehr die Rede sein. Beide Männer, die beeindruckt voneinander gewesen sein sollen, schufen damals die Basis für eine enge Partnerschaft, die nach der Formel funktionierte: Amerika garantiert die Sicherheit des Königreichs und erhält dafür von Saudi-Arabien Zugang zu bezahlbarer Energie.

Atomabkommen von Saudi-Arabien erbittert bekämpft

Heute steht die Formel längst infrage, beide Seiten sind voneinander enttäuscht. Der amerikanische Präsident und der saudische De-facto-Herrscher, Kronprinz Muhammad Bin Salman, schätzen einander offenkundig auch persönlich nicht besonders. Im Wahlkampf hatte Biden das Königreich und seinen Thronfolger in scharfem Ton für die Menschenrechtslage und den Mord am bekannten Kronprinzenkritiker Jammal Khashoggi kritisiert. Er hatte dabei Worte wie „Paria“ und „Schurke“ benutzt. Auch Bidens Besuch im Juli, bei dem er Saudi-Arabien überzeugen wollte, die Fördermenge zu vergrößern, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges zu mildern, hat die Beziehungen nicht wesentlich verbessern können.

Aber schon unter Bidens Vorgängern hatten sich in Saudi-Arabien die Zweifel an der Festigkeit der gemeinsamen Geschäftsgrundlage gemehrt. Sowohl Barack Obama als auch Donald Trump machten dem Königreich deutlich, dass seine Sicherheit nicht mehr im nationalen Interesse Amerikas liege. Obama wollte sich von der Region abwenden, schloss das Atomabkommen mit Iran, dem Erzrivalen des Königreichs am Golf.