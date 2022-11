Gespräche in Ankara : Treffen zwischen Chefs von CIA und SFB

Der Chef des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, ist in der türkischen Hauptstadt Ankara mit dem Direktor des russischen SFB, Sergej Naryschkin, zusammengekommen. Die „New York Times“ zitierte nach dem zunächst geheim gehaltenen Treffen einen Sprecher des Weißen Hauses mit der Aussage, Burns habe Russland in Ankara vor dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gewarnt.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat in Washington schrieb die Zeitung weiter, Ziel des Treffens sei es nicht gewesen, in irgendeiner Form über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Präsident Joe Biden hatte wiederholt betont, dass allein die Ukraine entscheide, wann sie mit Russland verhandeln wolle. Allerdings sollte Burns den Fall von in Russland festgehaltenen amerikanischen Staatsbürgern ansprechen.

Begrenzung strategischer Waffen

Am Vormittag hatte bereits die russische Zeitung „Kommersant“ über Gespräche zwischen russischen und amerikanischen Delegationen in Ankara berichtet, an denen SFB-Direktor Naryschkin teilnehme. Das kremltreue Newsportal „Lenta.ru“ hatte in diesem Zusammenhang an eine Aussage der Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten, Adrienne Watson, erinnert. Diese hatte jüngst dem amerikanischen Newsportal „Politico“ gegenüber bestätigt, dass die Vereinigten Staaten direkte Gespräche mit Russland führten, die ausschließlich die russisch-amerikanischen Beziehungen beträfen. „Der einzige Sinn“ dieser Gespräche bestehe darin, „das Risiko in den amerikanisch-russischen Beziehungen zu verringern. Das hat nichts mit Diplomatie oder irgendetwas mit der Ukraine zu tun“, sagte Watson.

Mehr zum Thema 1/

Vorige Woche hatte der „Kommersant“ berichtet, dass es zwischen Washington und Moskau weiter Kontakte über den Vertrag zur Reduzierung und Begrenzung strategischer Waffen (New START) gebe, der 2026 ausläuft. Ende November oder Anfang Dezember könne eine Sitzung der Kommission beider Staaten dazu stattfinden. Es wäre die erste seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar. Als Gesprächsort kommt laut „Kommersant“ ein Land des Nahen Ostens infrage. Genf, der frühere Ort von Verhandlungen, scheidet für Moskau aus, da die Schweiz, die sich Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, nicht mehr neutral sei.