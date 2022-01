Laxe Regeln in US-Stützpunkten : Corona-Verstimmung zwischen Japan und Amerika ﻿

Mit strengen Grenzkontrollen, einer fast kompletten Sperre für Ausländer und vierzehntägiger Quarantäne für alle Einreisenden hatte Japan seit Anfang Dezember versucht, die Omikron-Variante des Coronavirus fernzuhalten – zunächst recht erfolgreich. Jetzt aber hat die sechste Corona-Welle das Land erfasst und führt zu diplomatischen Verstimmungen mit den Vereinigten Staaten. Ausgerechnet die Schutzmacht, die in Japan mehrere Zehntausend Soldaten stationiert hat, soll zur Verbreitung des Virus beigetragen haben.

Wichtigstes Indiz dafür ist eine ungewöhnliche Häufung von Infektionen auf der südlichen Insel Okinawa und rund um den Iwakuni-Luftwaffenstützpunkt des amerikanischen Marine Corps westlich von Hiroshima. Üblicherweise sind es die Metropolregionen Tokio und Osaka, die in Japan die Virusstatistiken anführen. Das gilt derzeit aber nicht. Okinawa mit seinen fast 1,5 Millionen Einwohnern meldete am Freitag 1414 Infektionen. Noch nie zuvor hatte die Insel, die das Gros der amerikanischen Truppen in Japan beherbergt, mehr als 1000 Infektionen am Tag verzeichnet. Die Präfektur Hiroshima zählte den Tageshochstand von 429 Fällen, die ländliche Nachbarpräfektur Yamaguchi mit dem Stützpunkt Iwakuni 180 Infektionen.

Für die Politiker ist die Schuldfrage eindeutig

Aus deutscher Perspektive sind das wenig Fälle. Für Japan aber ist es eine einschneidende Entwicklung. Während der Olympischen Spiele in Tokio erlebte das Land vergangenen Sommer seine fünfte Corona-Welle, die erstmals im Niveau deutsche Verhältnisse erreichte. Danach aber schien das Virus fast wie ausgestorben. Seit Ende Oktober lag die Zahl der Neuinfektionen landesweit bei weniger als 200 am Tag. Rund um die Jahreswende hat sich das drastisch geändert. Am Freitag gab es mehr als 6000 Neuinfektionen, mit stark steigender Tendenz. Ein Drittel davon entfiel auf Okinawa und die beiden Präfekturen um Iwakuni. Die Regierung genehmigte, dass die drei Präfekturen notstandsähnliche Maßnahmen gegen das Virus ergreifen. Dazu gehören vor allem kürzere Öffnungszeiten für Bars und Restaurants und das Verbot des Alkoholausschanks.

Für die Gouverneure der Präfekturen ist die Schuldfrage eindeutig. „Die amerikanischen Militärstützpunkte sind einer der wichtigsten Gründe für die Verbreitung“, sagte der Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki. Sein Amtskollege in Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka, verwies auf genetische Untersuchungen des Virus, die den amerikanischen Einfluss nahelegten.

Ministerpräsident Fumio Kishida scheut ein solch klares Urteil. In seinem Auftrag aber forderten Außen­minister Yoshimasa Hayashi und Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Freitag während eines regulären und diesmal online abgehaltenen Treffens ihre amerikanischen Amtskollegen auf, die Anti­virusmaßnahmen auf den Stützpunkten deutlich zu verschärfen. Sie verlangten auch Ausgehbeschränkungen für die Soldaten. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken soll versprochen haben, alles zu tun, was er könne. Japan und Amerika unterzeichneten zugleich eine Übereinkunft, wonach Japan die Stationierung der amerikanischen Truppen in den kommenden fünf Fiskaljahren mit 1,05 Billionen Yen (acht Milliarden Euro) finanziell unterstützen wird.

Die Regierung in Tokio ist besorgt, dass die Virus-Vorfälle antiamerikanische Stimmungen verstärken. Gerade auf Okinawa, das die Hauptlast der US-Truppen trägt, sind solche Gefühle virulent. Hauptkritikpunkt ist, dass CoronaSchutz und Quarantäne der meisten der einfliegenden amerikanischen Soldaten in den Händen der amerikanischen Streitkräfte liegen, nicht aber in denen der japanischen Regierung. Die japanische Seite moniert, dass die Amerikaner lange Zeit auf PCR-Tests vor und nach der Flugreise verzichteten und Quarantäneregeln eher lax befolgten. Erst auf japanischen Druck kurz vor Weihnachten führten die Amerikaner Vor- und Nachflugtests ein. Das aber war zu spät, um Infektionsballungen auf den Stützpunkten zu vermeiden.