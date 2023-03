Aktualisiert am

Kritik an Joe Biden : „Israel ist kein weiterer Stern auf der US-Flagge“

Joe Biden und Benjamin Netanjahu am 9. März in Jerusalem Bild: REUTERS

Biden macht einen Besuch Netanjahus in Washington von dessen Einlenken in der Justizreform abhängig, Israel reagiert mit scharfen Attacken. Die Beziehungen der beiden Länder stecken in einer schweren Krise.