Fünf in Iran inhaftierte US-Bürger sind aus dem Gefängnis in Teheran freigelassen worden und sollen unter Hausarrest gestellt werden. Im Gegenzug sollen wohl auch iranische Staatsbürger aus der Haft entlassen werden.

Eine Außenmauer des Evin-Gefängnisses in Teheran, in dem die US-Bürger bislang inhaftiert waren. Bild: picture-alliance/ dpa

Die Vereinigten Staaten und Iran haben Medienberichten zufolge eine Vereinbarung für einen Gefangenenaustausch getroffen, die bei erfolgreicher Abwicklung die Freigabe von sechs Milliarden Dollar iranischer Öleinnahmen für humanitäre Zwecke durch Washington vorsieht. Im Zuge dessen wurden am Donnerstag fünf inhaftierte Amerikaner aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran in den Hausarrest entlassen. Das berichtete der in den Vereinigten Staaten ansässige Anwalt eines der Gefangenen, der wegen Spionagevorwürfen inhaftiert worden war. Nach einigen Wochen in einem Hotel in der iranischen Hauptstadt dürfen die Amerikaner demnach offenbar ausreisen. Es gebe jedoch keine Garantien, hob der Anwalt hervor.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Die Regierung Joe Bidens hat sich bislang nicht zu der Vereinbarung geäußert. Laut „New York Times“ soll im Gegenzug jedoch eine Handvoll iranischer Staatsbürger freigelassen werden, die Haftstrafen wegen Verstößen gegen die Sanktionen gegen Iran absitzen. Nach Angaben von mit den Vorgängen vertrauten Personen darf Iran die zugesagte Summe nur unter bestimmten Bedingungen abrufen. So sollen sechs Milliarden Dollar iranische Öleinnahmen in Südkorea freigegeben werden, die wegen der amerikanischen Sanktionen seit Jahren nicht in den Iran transferiert werden können. Diese sollen an die Zentralbank von Qatar gehen, wo die qatarische Regierung kontrolliert, dass das Geld nur für Lebensmittel, Medikamente oder anderen humanitäre Zwecke verwendet wird.

Sechs Milliarden Dollar für Teheran

Der Schritt erfolgte in einer Zeit besonders großer Spannungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten. Washington hatte als Reaktion auf „alarmierende“ Vorfälle im Juli zusätzliche Kampfflugzeuge und einen Zerstörer in den Mittleren Osten verlegt. Iranische Einheiten hatten zuvor unter anderem in der Straße von Hormus Handelsschiffe angegriffen. Im März noch bezeichnete Washington die Bekanntgabe eines Gefangenenaustauschs durch den iranischen Außenminister als „grausame Lüge“.

Am Dienstag hatte es aus Teheran jedoch geheißen, man habe sich seit Monaten über Qatar und Oman mit den Vereinigten Staaten ausgetauscht. Washington unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Iran. Amerikanische Medien hatten jedoch schon im Juni berichtet, Washington verhandele heimlich mit Teheran über einen Gefangenenaustausch.

Für Präsident Biden könnte ein solcher Gefangenenaustausch politisch heikel sein. Er hatte zu seinem Amtsantritt die Wiederbelebung des Atomabkommens versprochen, das die Vereinigten Staaten unter dem vormaligen Präsidenten Donald Trump verlassen hatten. Biden erklärte diese Bemühungen im November 2022 jedoch für gescheitert. Der jüngste größere Austausch von Inhaftierten im Jahr 2016 hatte Barack Obama heftige Kritik von republikanischer Seite eingebracht. Im kommenden November muss Biden sich in der Präsidentenwahl wahrscheinlich abermals Donald Trump stellen.